Дополнительное финансовое вознаграждение для военных — кто имеет право на получение 70 тысяч гривен

Военный с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военнослужащим в размере 70 тысяч гривен. Ее смогут получить бойцы, выполняющие боевые задачи на линии разграничения, на ВОТ или на российской территории.

Эксперты Юридического Гончаренко центра объяснили, кто имеет право на выплату и когда ее будут начислять.

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Дополнительное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен будут выплачивать за каждые 30 дней, проведенных защитником в горячих точках. Это касается людей, которые выполняют боевые задачи на линии первого эшелона обороны или наступления, а также на территории противника. В частности, между позициями российских и украинских войск или на временно оккупированной территории Украины.

"Эта сумма — не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата тем, кто находится "на нуле". На получение вознаграждения будут иметь право военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские", — отмечает директор Юридического Гончаренко центр Николай Брюховецкий.

Какие условия начисления?

Выплату смогут получить те, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом — в частности, выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны, или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Кроме этого, выплата будет доступна военным, выполняющим боевые задания между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага.

Какие особенности выплаты?

Эта выплата будет начисляться за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых задач. То есть доплата не привязана к конкретному месяцу — ее будут выплачивать с наступлением каждых новых 30 дней выполнения задач.

К кому обращаться для дополнительных консультаций?

Для получения разъяснений относительно этих гарантий и оформления статуса участника боевых действий военнослужащие, ветераны и члены их семей могут обратиться на горячую линию Бесплатной юридической помощи от государства.

Напомним, правительство Украины одобрило распределение субвенции на сумму 5,7 миллиарда гривен для выплаты денежной компенсации ветеранам и членам их семей на приобретение жилья. Эти средства будут распределены по трем программам Министерства по делам ветеранов Украины на 2024 год, что позволит почти 2500 человек получить необходимую поддержку для приобретения собственного жилья.

Также украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время существует ряд причин, когда родственников бойцов могут лишить положенных им выплат.