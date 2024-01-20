Кабмин выделяет 17,5 млрд гривен на оборону

Кабмин выделяет рекордную сумму на оборонные сооружения — на что пойдут деньги
Кабинет министров Украины согласовал выделение рекордной суммы на оборонные рубежи. В 2024 году на эти нужды направят 17,5 млрд. гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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По словам премьера, это рекордная сумма денег, которую когда-либо выделяло государство на фортификационные сооружения.
Согласно решению правительства, деньги потратят на:
- строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений;
- соответствующее оборудование для оборонных сооружений;
- возведение системы невзрывных ограждений.
"Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений. Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", — уточнил Шмыгаль.
Что еще нужно знать
Напомним, что российские окупанты, возможно, будут проводить локальные наступательные операции и более масштабные наступательные действия по всей линии фронта, чтобы заставить украинские войска тратить материальные и человеческие ресурсы, чтобы обороняться. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо, весь восточный фронт от Купянска до Бахмута находится в активной фазе.
Также мы писали о том, что три балтийских страны построят оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией. Эшелонированная линия обороны состоит из 600 бункеров.
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