Кабмин выделяет 17,5 млрд гривен на оборону

Строительство фортификационных сооружений. Фото: facebook.com/koval8

Кабинет министров Украины согласовал выделение рекордной суммы на оборонные рубежи. В 2024 году на эти нужды направят 17,5 млрд. гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, это рекордная сумма денег, которую когда-либо выделяло государство на фортификационные сооружения.

Согласно решению правительства, деньги потратят на:

строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений;

соответствующее оборудование для оборонных сооружений;

возведение системы невзрывных ограждений.

"Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений. Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", — уточнил Шмыгаль.

Что еще нужно знать

Напомним, что российские окупанты, возможно, будут проводить локальные наступательные операции и более масштабные наступательные действия по всей линии фронта, чтобы заставить украинские войска тратить материальные и человеческие ресурсы, чтобы обороняться. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо, весь восточный фронт от Купянска до Бахмута находится в активной фазе.

Также мы писали о том, что три балтийских страны построят оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией. Эшелонированная линия обороны состоит из 600 бункеров.