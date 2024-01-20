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Кабмин выделяет рекордную сумму на оборонные сооружения — на что пойдут деньги

20 января 2024 10:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кабмин выделяет 17,5 млрд гривен на оборону
Строительство фортификационных сооружений. Фото: facebook.com/koval8
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет министров Украины согласовал выделение рекордной суммы на оборонные рубежи. В 2024 году на эти нужды направят 17,5 млрд. гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, это рекордная сумма денег, которую когда-либо выделяло государство на фортификационные сооружения.

Согласно решению правительства, деньги потратят на:

  • строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений;
  • соответствующее оборудование для оборонных сооружений;
  • возведение системы невзрывных ограждений.

"Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений. Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", — уточнил Шмыгаль.

Что еще нужно знать

Напомним, что российские окупанты, возможно, будут проводить локальные наступательные операции и более масштабные наступательные действия по всей линии фронта, чтобы заставить украинские войска тратить материальные и человеческие ресурсы, чтобы обороняться. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо, весь восточный фронт от Купянска до Бахмута находится в активной фазе.

Также мы писали о том, что три балтийских страны построят оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией. Эшелонированная линия обороны состоит из 600 бункеров.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
война
деньги
оборонная сфера
война в Украине

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