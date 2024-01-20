Кабмін виділяє 17,5 млрд гривень на оборону

Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: facebook.com/koval8

Кабінет міністрів України погодив виділення рекордної суми на оборонні рубежі. У 2024 році на ці потреби спрямують 17,5 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами прем'єра, це рекордна сума грошей, яку коли-небудь виділяла держава на фортифікаційні споруди.

Згідно з рішенням уряду, гроші витратять на:

будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд;

відповідне обладнання для оборонних споруд;

зведення системи невибухових загороджень.

"Мова йде про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. Кошти виділяємо профільним відомствам та обласними державним адміністраціям", — уточнив Шмигаль.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що російські окупанти, можливо, проводитимуть локальні наступальні операції та більш масштабні наступальні дії по всій лінії фронту, аби змусити українські війска витрачати матеріальні та людські ресурси, аби оборонятися. За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо, весь східний фронт від Куп'янська до Бахмута перебуває в активній фазі.

Також ми писали про те, що три балтійські країни побудують оборонні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю. Ешелонована лінія оборони складатиметься з 600 бункерів.