Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кабмін виділяє рекордну суму на оборонні споруди — на що підуть гроші arrow

Кабмін виділяє рекордну суму на оборонні споруди — на що підуть гроші

20 січня 2024 10:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Кабмін виділяє 17,5 млрд гривень на оборону
Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: facebook.com/koval8
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Кабінет міністрів України погодив виділення рекордної суми на оборонні рубежі. У 2024 році на ці потреби спрямують 17,5 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Детальніше про оборонні споруди

За словами прем'єра, це рекордна сума грошей, яку коли-небудь виділяла держава на фортифікаційні споруди.

Згідно з рішенням уряду, гроші витратять на:

  • будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд;
  • відповідне обладнання для оборонних споруд;
  • зведення системи невибухових загороджень.

"Мова йде про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. Кошти виділяємо профільним відомствам та обласними державним адміністраціям", — уточнив Шмигаль.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що російські окупанти, можливо, проводитимуть локальні наступальні операції та більш масштабні наступальні дії по всій лінії фронту, аби змусити українські війска витрачати матеріальні та людські ресурси, аби оборонятися. За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо, весь східний фронт від Куп'янська до Бахмута перебуває в активній фазі.

Також ми писали про те, що три балтійські країни побудують оборонні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю. Ешелонована лінія оборони складатиметься з 600 бункерів.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
війна
гроші
оборонна сфера
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі