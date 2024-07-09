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Кабмин поддержал новые скидки на товары — что станет доступнее

9 июля 2024 15:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Продукты украинского производства станут доступнее — детали
Украинские продукты. Фото: madeinukraine.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине ряд товаров и продуктов отечественного производства станут более доступными для потребителей. Кабинет Министров утвердил законопроект, предусматривающий предоставление кэшбэка.

Такое решение приняло правительство 9 июля, сообщает издание"Экономическая правда".

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Принятый законопроект предлагает внесение изменений в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кэшбэка на товары.

Как говорится в документе, в общий месячный/годовой налогооблагаемый доход налогоплательщиков на доходы физлиц не будут включаться доходы в виде денег, полученных в рамках действия экспериментального проекта по предоставлению денежной помощи (кэшбэка) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" на условиях, которые определит Кабмин.

Проект закона внесло Министерство экономики в рамках выполнения указа президента о "Всеукраинской экономической платформе "Сделано в Украине".

В случае, если соответствующие изменения поддержит Верховная Рада, то будет снята главная преграда для реализации программы по скидкам (кэшбэку), которую президент анонсировал зимой этого года.

Для запуска программы после вступления в силу изменений Кабинету министров будет достаточно принять только постановление с условиями реализации соответствующей программы.

Согласно ей, граждане Украины смогут получить часть средств, которые будут потрачены на все товары украинского производства.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке в июле 2024 года цены на арбузы упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности, на крупнейшем на западе страны оптовом рынке сельхозпродукции "Шувар" сладкую ягоду продают на 15-20% дешевле, чем в это время 2023-го.

Также мы писали, что в Украине наблюдается снижение цен на целый ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.

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