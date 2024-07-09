Продукти українського виробництва стануть доступніші — деталі

Українські продукти. Фото: madeinukraine.gov.ua

В Україні низка товарів та продуктів вітчизняного виробництва стануть більш доступні для споживачів. Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає надання кешбеку.

Таке рішення ухвалив уряд 9 липня, інформує видання "Економічна правда".

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Ухвалений законопроєкт пропонує внесення змін у Податковий кодекс, що стосуються реалізації програми кешбеку на товари.

Як йдеться у документі, до загального місячного/річного оподаткованого доходу платників податків на доходи фізосіб не включатимуться доходи у вигляді грошей, отриманих в рамках дії експериментального проєкту з надання грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в межах Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" на умовах, які визначить Кабмін.

Проєкт закону внесло Міністерство економіки в рамках виконання указу президента про "Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

У разі, якщо відповідні зміни підтримає Верховна Рада, то буде знято головну перепону для реалізації програми зі знижок (кешбеку), яку президент анонсував взимку цього року.

Для запуску програми після набрання чинності змін, Кабінету міністрів буде достатньо ухвалити тільки постанову з умовами реалізації відповідної програми.

Згідно з нею, громадяни України матимуть змогу отримати частину коштів, які будуть витрачені на всі товари українського виробництва.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку у липні 2024 року ціни на кавуни впали порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, на найбільшому на заході країни гуртовому ринку сільгосппродукції "Шувар" солодку ягоду продають на 15-20% дешевше, ніж о цій порі 2023-го.

Також ми писали, що в Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.