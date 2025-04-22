Пенсии военных изменятся — получат ли они большие выплаты от государства

Женщина держит в руках купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине кадровые военные получают пенсии по специальным законам, хотя некоторые этих людей не участвовали в войне. Зато мобилизованные украинцы имеют такие же пенсионные выплаты, как и обычные граждане.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Реклама

Читайте также:

Как изменятся пенсии военных

По ее словам, в стране сейчас насчитывается 840 тыс. "специальных пенсионеров", среди которых почти 396 тыс. — военные. При этом только 94 тыс. граждан присоединились к защите Родины с 2014 года и получили статус ветерана войны (УБД, лицо с инвалидностью вследствие войны и т.д.). Как отметила Жолнович, речь не только о ВСУ, а также о:

Национальной гвардии;

Службе безопасности Украины;

пограничниках;

членах семей погибших военных.

"Те, кто на службе сейчас и получают боевые надбавки, платят с них взносы. Это повлияет на их будущую пенсию. В 2025 году государство даже расширило максимальную базу для начисления взноса — чтобы люди могли "накопить" большую пенсию со своей зарплаты", — сказала министр социальной политики.

Чтобы создать справедливые условия для пенсионного обеспечения граждан, Минсоцполитики работает над некоторыми важными вещами. Это, в частности, законопроекты по накопительной системе, а также создается новая формула, по которой будет рассчитываться пенсия. Это позволит привязать размер выплат к реальному стажу и зарплате.

"Мы работаем над законодательными решениями для усовершенствования пенсионного обеспечения для тех военнослужащих (в частности действующих), которые стали на защиту Родины, но при этом не являются кадровыми военными", — сказала Оксана Жолнович.

Напомним, что в январе 2025 года в Украине ограничили пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов. При этом ограничительные коэффициенты не будут применяться к пенсиям некоторых граждан.

Также украинцы, которые принимали участие в боевых действиях и граждане, оформившие статус участника боевых действий (УБД), могут выйти на пенсию досрочно. Также стаж этим людям начисляют по специальной формуле.