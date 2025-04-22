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Кабмин пересчитает пенсии военным — к чему готовиться

22 апреля 2025 17:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пенсии военных изменятся — получат ли они большие выплаты от государства
Женщина держит в руках купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине кадровые военные получают пенсии по специальным законам, хотя некоторые этих людей не участвовали в войне. Зато мобилизованные украинцы имеют такие же пенсионные выплаты, как и обычные граждане.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Как изменятся пенсии военных

По ее словам, в стране сейчас насчитывается 840 тыс. "специальных пенсионеров", среди которых почти 396 тыс. — военные. При этом только 94 тыс. граждан присоединились к защите Родины с 2014 года и получили статус ветерана войны (УБД, лицо с инвалидностью вследствие войны и т.д.). Как отметила Жолнович, речь не только о ВСУ, а также о:

  • Национальной гвардии;
  • Службе безопасности Украины;
  • пограничниках;
  • членах семей погибших военных.

"Те, кто на службе сейчас и получают боевые надбавки, платят с них взносы. Это повлияет на их будущую пенсию. В 2025 году государство даже расширило максимальную базу для начисления взноса — чтобы люди могли "накопить" большую пенсию со своей зарплаты", — сказала министр социальной политики.

Чтобы создать справедливые условия для пенсионного обеспечения граждан, Минсоцполитики работает над некоторыми важными вещами. Это, в частности, законопроекты по накопительной системе, а также создается новая формула, по которой будет рассчитываться пенсия. Это позволит привязать размер выплат к реальному стажу и зарплате.

"Мы работаем над законодательными решениями для усовершенствования пенсионного обеспечения для тех военнослужащих (в частности действующих), которые стали на защиту Родины, но при этом не являются кадровыми военными",  сказала Оксана Жолнович.

Напомним, что в январе 2025 года в Украине ограничили пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов. При этом ограничительные коэффициенты не будут применяться к пенсиям некоторых граждан.

Также украинцы, которые принимали участие в боевых действиях и граждане, оформившие статус участника боевых действий (УБД), могут выйти на пенсию досрочно. Также стаж этим людям начисляют по специальной формуле.

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