Коммунальные услуги 2024 — некоторым украинцам разрешили не платить за воду

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в январе этого года изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.

Это следует из решения Кабинета Министров Украины.

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В последнее время украинское правительство обновило ряд правил, касающихся жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в постановлении №1405. Так, чиновники утвердили:

право при определенных условиях не платить за воду, если отсутствует счетчик;

взыскание пени за долги по коммунальным услугам;

возможность отключения коммунальных услуг должникам

Разрешается не платить за воду, если отсутствует счетчик и по меньшей мере месяц (30 календарных дней) по адресу никто не жил. Однако при наличии заявления и документального подтверждения отсутствия. В частности, справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы, отбывания наказания.

Наказание для коммунальных должников

В начале действия военного положения начисления пени и отключение коммуналки за задолженность были запрещены. Однако их снова разрешили, кроме территорий активных боевых действий и находящихся в оккупации. Итак, теперь:

за каждый день просрочки уплаты счетов необходимо платить пеню в 0,01%, однако общий размер пени не должен превышать 100%. Возвратили начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени), инфляционные начисления, проценты годовых, начисленные на долг, образованный за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг населением;

должники могут остаться в любой момент без коммунальных услуг (если технически будет разрешать);

клиентов обязали в течение месяца сообщать о переезде.

Можно подавать на должников в суд. Исполнительной службе разрешено налагать арест на имущество, отбирать разнообразную технику и вещи.

Банки обязаны после обращений судебных исполнителей блокировать счета. Разблокируют при погашении долга.

Если человек не может заплатить весь долг сразу, можно производить выплаты по частям, заключив соглашение о реструктуризации долга.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.

Также мы писали, что раньше энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.