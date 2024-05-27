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Кабмин хочет снизить нагрузку на бизнес — что меняет новый законопроект

27 мая 2024 17:17
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Кабинет Министров Украины, зарегистрировал проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении нагрузки на бизнес"
Заседание Кабинета Министров Украины Фото: Правительственный портал
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. В частности, был одобрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по уменьшению нагрузки на бизнес".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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О чем идет речь в законопроекте об уменьшении нагрузки на бизнес

Как отмечается, законопроект разработан с целью уменьшить излишнюю нагрузку на бизнес от регуляторов. Предлагается внести изменения в ЗУ "О мелиорации земель" и отменить полномочия исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов в сфере мелиорации земель.

Им запретят предоставлять разрешения на строительство мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры, а также принимать в эксплуатацию построенные (или реконструированные) мелиоративные системы и некоторые объекты инженерной инфраструктуры.

Также предлагается внести изменения в ЗУ "О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов". У Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины заберут полномочия по согласованию строительства или любых других работ на территории и акватории, отведенных порту.

Напомним, правительство Украины внесло изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Теперь из списка тяжелых наркотиков был изъят каннабис.

Также мы писали, что украинское правительство выделило на оборону страны более 500 миллиардов гривен. Такую сумму с начала 2024 направили на оружие, дроны, технику, обеспечение военных и их зарплаты.

Кабинет министров
Верховная Рада
бизнес
законопроект
финансы

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