Как можно не платить ипотеку во время войны

Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины разрешил заемщикам приостановить платежи по ипотеке. Однако эта возможность доступна не всем украинцам.

Об этом сообщает омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Кто может не платить ипотеку в результате войны

По словам омбудсмана, правительство внесло соответствующие изменения в постановление №473 от 19 апреля 2022 года. Заемщик может приостановить выплату основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей по договору о потребительском кредите.

Однако это возможно только в тех случаях, если имущество разрушено или повреждено в результате вооруженной агрессии РФ, а также расположено в зоне активных боевых действий или на ТОТ.

Для того чтобы не платить ипотечный кредит, заемщик должен обратиться в банк. Подтвердить такой факт теперь можно актом и отчетом о техническом обследовании.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Министерстве экономики предусматривают существенное увеличение выдачи ипотечных кредитов в рамках реализации государственной ипотечной программы "єОселя" до более 10 тысяч. Это является значительным увеличением по сравнению с итогами 2023 года — почти 6 тысяч.

Также мы писали о том, что после начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. К примеру, квартиру или дом можно застраховать от падения обломков ракеты или "шахеда". И вы действительно можете защитить по крайней мере свой дом от вражеской атаки. Однако нужно знать несколько правил.