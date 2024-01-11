Как можно не платить ипотеку во время войны

Кабмин разрешил не платить ипотеку — кого это касается
Кабинет Министров Украины разрешил заемщикам приостановить платежи по ипотеке. Однако эта возможность доступна не всем украинцам.
Об этом сообщает омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
Кто может не платить ипотеку в результате войны
По словам омбудсмана, правительство внесло соответствующие изменения в постановление №473 от 19 апреля 2022 года. Заемщик может приостановить выплату основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей по договору о потребительском кредите.
Однако это возможно только в тех случаях, если имущество разрушено или повреждено в результате вооруженной агрессии РФ, а также расположено в зоне активных боевых действий или на ТОТ.
Для того чтобы не платить ипотечный кредит, заемщик должен обратиться в банк. Подтвердить такой факт теперь можно актом и отчетом о техническом обследовании.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Министерстве экономики предусматривают существенное увеличение выдачи ипотечных кредитов в рамках реализации государственной ипотечной программы "єОселя" до более 10 тысяч. Это является значительным увеличением по сравнению с итогами 2023 года — почти 6 тысяч.
Также мы писали о том, что после начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. К примеру, квартиру или дом можно застраховать от падения обломков ракеты или "шахеда". И вы действительно можете защитить по крайней мере свой дом от вражеской атаки. Однако нужно знать несколько правил.
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