Як можна не сплачувати іпотеку під час війни

Будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України дозволив позичальникам призупинити платежі за іпотекою. Однак ця можливість доступна не всім українцям.

Про це повідомляє омбудсман України Дмитро Лубінець.

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Хто може не сплачувати іпотеку внаслідок війни

За словами омбудсмана, уряд вніс відповідні зміни до постанови № 473 від 19 квітня 2022 року. Позичальник може призупинити виплату основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за договором про споживчий кредит.

Проте це можливо лише у тих випадках, якщо майно зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, а також розташоване в зоні активних бойових дій чи на ТОТ.

Для того щоб не сплачувати іпотечний кредит, позичальник повинен звернутись до банку. Підтвердити такий факт тепер можна актом та/або звітом про технічне обстеження.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Міністерстві економіки передбачають суттєве збільшення видачі іпотечних кредитів у рамках реалізації державної іпотечної програми "єОселя" до понад 10 тисяч. Це є значним збільшенням порівняно з підсумками 2023 року — майже 6 тисяч.

Також ми писали про те, що після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру або будинок можна застрахувати від падіння уламків ракети чи "шахеда". І ви дійсно можете захистити принаймні свою оселю від ворожої атаки. Однак треба знати кілька правил.