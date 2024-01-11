Як можна не сплачувати іпотеку під час війни

Кабмін дозволив не сплачувати іпотеку — кого це стосується
Кабінет Міністрів України дозволив позичальникам призупинити платежі за іпотекою. Однак ця можливість доступна не всім українцям.
Про це повідомляє омбудсман України Дмитро Лубінець.
Хто може не сплачувати іпотеку внаслідок війни
За словами омбудсмана, уряд вніс відповідні зміни до постанови № 473 від 19 квітня 2022 року. Позичальник може призупинити виплату основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за договором про споживчий кредит.
Проте це можливо лише у тих випадках, якщо майно зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, а також розташоване в зоні активних бойових дій чи на ТОТ.
Для того щоб не сплачувати іпотечний кредит, позичальник повинен звернутись до банку. Підтвердити такий факт тепер можна актом та/або звітом про технічне обстеження.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що в Міністерстві економіки передбачають суттєве збільшення видачі іпотечних кредитів у рамках реалізації державної іпотечної програми "єОселя" до понад 10 тисяч. Це є значним збільшенням порівняно з підсумками 2023 року — майже 6 тисяч.
Також ми писали про те, що після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру або будинок можна застрахувати від падіння уламків ракети чи "шахеда". І ви дійсно можете захистити принаймні свою оселю від ворожої атаки. Однак треба знати кілька правил.
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