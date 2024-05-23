Италия даст больше денег украинцам на обучение — как зарегистрироваться

Студенты в аудитории. Фото: osvitoria.media

Власти Италии в 2024 году расширили объем финансирования, доступного для молодежи из Украины, которые намерены получать образование в этой стране. Речь идет о предоставлении стипендий для украинцев, отвечающих определенным требованиям.

Об этом сообщили в Посольстве Итальянской Республики в Украине, пишет "Интерфакс-Украина".

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По словам итальянского посла Пьера Франческо Дзадзо, Италия через Министерство иностранных дел намерена предоставить стипендии для украинских студентов в рамках поддержки и содействия сотрудничеству в культурной, научной и технологической сферах.

"Мы с гордостью сообщаем, что в этом году финансирование, доступное для молодых украинцев, которые намерены учиться в Италии и отвечают требованиям, было увеличено. С помощью этой инициативы мы намерены подтвердить нашу близость и постоянную поддержку наиболее достойных украинских студентов в это сложное время", — подчеркнул посол.

Как студентам принять участие в отборе

Условия для участия в соответствующем конкурсе на 2024-2025 годы опубликованы на специальном образовательном сайте. Там все желающие могут пройти регистрацию и заполнить форму. Это нужно успеть сделать до 14 июня 2024 года (до 14 часов по итальянскому времени).

Так, на онлайн-портале Министерства университетов и исследований Италии Universitaly можно получить исчерпывающую информацию и консультации по учебному пути. Там собрано широкое описание всех компонентов итальянской университетской системы.

Граждане могут найти сведения по интересующему университетскому курсу, проверить условия поступления на различные факультеты, узнать о возможностях и получении стипендий, а также проверить другие формальности и обязательства, необходимые для въезда и пребывания в Италии. Для этого нужно перейти по ссылке.

Источник: studyinitaly

Стоит отметить, что сначала полномасштабного вторжения России в Украину Италия приняла более 180 тысяч украинских граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Ирландии приняли решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, находящихся в местах, финансируемых государством, и в центрах для мигрантов. Известно, что выплаты уменьшат более чем в пять раз.

Также мы писали, что парламент Польши 15 мая принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они, в частности, предполагают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.