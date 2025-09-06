Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Италия ввела новые правила — за что оштрафуют до 7 000 евро

Италия ввела новые правила — за что оштрафуют до 7 000 евро

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 17:45
Штраф до 7 000 евро или тюрьма — Италия ввела строгие запреты
Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Власти популярных туристических регионов Италии ввели строгие правила для отдыхающих. Нарушителям грозят штрафы до 7 000 евро или даже полгода тюрьмы.

Об этом пишет издание BILD.

Реклама
Читайте также:

За что в Италии придется заплатить штраф

В частности итальянские власти ужесточили наказание за покупку поддельных дизайнерских вещей: турист, купивший фальшивые сумки или часы, рискует получить до 7 000 евро штрафа или тюремный срок до 6 месяцев.

Кроме того, новые штрафы ввели в разных регионах Италии:

  • на Сардинии — штраф 3 000 евро за строительство песочных замков, копание ям на пляже или уборку песка и ракушек;
  • в Риме — 400 евро придется заплатить, если сидеть на Испанской лестнице или тащить по ней чемоданы;
  • в Калабрии в городе Прая-а-Маре — 250 евро штрафа светит родителям детей младше 14 лет, если те будут находиться на улице после 0:30 ночи.

К тому же в Лигурии теперь запрещены шлепанцы на горных тропах, а на острове Капри — обувь, которая слишком громко стучит по брусчатке.

Комментируя решение о введении строгих запретов для туристов, министр туризма Италии Даниэла Сантанке отметила, что страна "любит туристов, но ожидает уважения".

Ранее мы писали, что итальянцы оштрафовали туриста, который посещал Археологический парк Помпеи. Мужчина украл из исторической достопримечательности камешки и кирпичи.

Также узнавайте, за что в Германии можно схватить штраф и остаться без дачи.

Европейский союз Италия штраф штрафы правонарушение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации