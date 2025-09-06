Штраф до 7 000 евро или тюрьма — Италия ввела строгие запреты

Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Власти популярных туристических регионов Италии ввели строгие правила для отдыхающих. Нарушителям грозят штрафы до 7 000 евро или даже полгода тюрьмы.

За что в Италии придется заплатить штраф

В частности итальянские власти ужесточили наказание за покупку поддельных дизайнерских вещей: турист, купивший фальшивые сумки или часы, рискует получить до 7 000 евро штрафа или тюремный срок до 6 месяцев.

Кроме того, новые штрафы ввели в разных регионах Италии:

на Сардинии — штраф 3 000 евро за строительство песочных замков, копание ям на пляже или уборку песка и ракушек;

в Риме — 400 евро придется заплатить, если сидеть на Испанской лестнице или тащить по ней чемоданы;

в Калабрии в городе Прая-а-Маре — 250 евро штрафа светит родителям детей младше 14 лет, если те будут находиться на улице после 0:30 ночи.

К тому же в Лигурии теперь запрещены шлепанцы на горных тропах, а на острове Капри — обувь, которая слишком громко стучит по брусчатке.

Комментируя решение о введении строгих запретов для туристов, министр туризма Италии Даниэла Сантанке отметила, что страна "любит туристов, но ожидает уважения".

