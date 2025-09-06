Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Італія запровадила нові правила — за що оштрафують до 7 000 євро

Італія запровадила нові правила — за що оштрафують до 7 000 євро

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 17:45
Штраф до 7 000 євро або тюрма — Італія запровадила суворі заборони
Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влада популярних туристичних регіонів Італії запровадила суворі правила для відпочивальників. Порушникам загрожують штрафи до 7 000 євро або навіть пів року в'язниці.

Про це пише видання BILD.

Реклама
Читайте також:

За що в Італії доведеться сплатити штраф

Зокрема італійська влада посилила покарання за покупку підроблених дизайнерських речей: турист, який купив фальшиві сумки або годинник, ризикує отримати до 7 000 євро штрафу або тюремний термін до 6 місяців.

Крім того, нові штрафи запровадили в різних регіонах Італії:

  • на Сардинії — штраф 3 000 євро за будування пісочних замків, копання ям на пляжі чи забирання піску й черепашок;
  • в Римі — 400 євро доведеться заплатити, якщо сидіти на Іспанських сходах або тягти по них валізи;
  • у Калабрії у місті Прая-а-Маре — 250 євро штрафу світить батькам дітей молодше 14 років, якщо ті перебуватимуть на вулиці після 0:30 ночі.

До того ж у Лігурії тепер заборонені шльопанці на гірських стежках, а на острові Капрі — взуття, яке надто голосно стукає бруківкою.

Коментуючи рішення про запровадження суворих заборон для туристів, міністерка туризму Італії Даніела Сантанке зазначила, що країна "любить туристів, але очікує поваги".

Раніше ми писали, що італійці оштрафували туриста, який відвідував Археологічний парк Помпеї. Чоловік вкрав з історичної пам'ятки камінчики та цеглу.

Також дізнавайтеся, за що у Німеччині можна схопити штраф та залишитися без дачі.

Європейський союз Італія штраф штрафи правопорушення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації