Штраф до 7 000 євро або тюрма — Італія запровадила суворі заборони

Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влада популярних туристичних регіонів Італії запровадила суворі правила для відпочивальників. Порушникам загрожують штрафи до 7 000 євро або навіть пів року в'язниці.

Про це пише видання BILD.

За що в Італії доведеться сплатити штраф

Зокрема італійська влада посилила покарання за покупку підроблених дизайнерських речей: турист, який купив фальшиві сумки або годинник, ризикує отримати до 7 000 євро штрафу або тюремний термін до 6 місяців.

Крім того, нові штрафи запровадили в різних регіонах Італії:

на Сардинії — штраф 3 000 євро за будування пісочних замків, копання ям на пляжі чи забирання піску й черепашок;

в Римі — 400 євро доведеться заплатити, якщо сидіти на Іспанських сходах або тягти по них валізи;

у Калабрії у місті Прая-а-Маре — 250 євро штрафу світить батькам дітей молодше 14 років, якщо ті перебуватимуть на вулиці після 0:30 ночі.

До того ж у Лігурії тепер заборонені шльопанці на гірських стежках, а на острові Капрі — взуття, яке надто голосно стукає бруківкою.

Коментуючи рішення про запровадження суворих заборон для туристів, міністерка туризму Італії Даніела Сантанке зазначила, що країна "любить туристів, але очікує поваги".

