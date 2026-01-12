Цены на нефть пошли на спад — при чем здесь Венесуэла и Иран

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть пошли вниз в начале недели. Нефтерынок немного успокоился после новостей из Ирана и параллельно пытается понять, сколько сырой нефти в ближайшее время может вернуться из Венесуэлы.

Инвесторы снова считают баррели и риски, но прямых перебоев с поставками рынок пока не видит, пишет Reuters.

Рынок реагирует на сигналы из Ирана

В понедельник, 12 января, фьючерсы на Brent снизились примерно на 0,5% — до уровня около 63 долларов за баррель. Американская WTI потеряла чуть больше — около 0,6%, до 58,76 долларов. Аналитики объясняют это движение тем, что после сильного ралли в конце прошлой недели рынок взял паузу. Европейские фондовые индексы пошли вниз, а новых новостей об остановке поставок нефти не появилось.

"Падение акций и отсутствие новых перебоев в поставках умеренно давят на нефть", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

События в Иране не повлияли на нефтерынок

Дополнительным фактором является ситуация в Иране. После масштабных антиправительственных протестов власти заявили, что полностью контролируют ситуацию. Это снизило страхи относительно возможных сбоев в добыче и экспорте.

В то же время президент США Дональд Трамп публично предупредил Тегеран о возможном военном вмешательстве в случае дальнейшей эскалации. Поэтому аналитики обращают внимание, что рынок все еще недооценивает риск большого конфликта. Любая эскалация вокруг Ормузского пролива может мгновенно вернуть хаос на нефтерынке.

Венесуэла и избыток нефти

Вторым ключевым фактором остается Венесуэла. После свержения Николаса Мадуро страна готовится возобновить экспорт. По словам Трампа, Каракас готов передать США до пятидесяти миллионов баррелей нефти, которая ранее находилась под санкциями.

Это уже запустило гонку среди нефтяных компаний, которые ищут танкеры, готовят логистику и оценивают, как быстро можно вывезти нефть из портов и судов, простаивавших месяцами.

Сам факт возможного возвращения такого объема сырья давит на цены — рынок закладывает рост предложения наперед.

Что будет с ценами на нефть дальше

В Goldman Sachs считают, что общий тренд на этот год — снижение. Предложение растет быстрее, чем спрос, а это создает избыток на рынке.

Банк сохранил прогноз средних цен на 2026 год: для Brent — около 56 долларов за баррель, для WTI — около 52. Минимальные уровни могут быть достигнуты в конце года на фоне роста запасов в странах ОЭСР.

