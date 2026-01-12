Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Иран и Венесуэла давят на Brent и WTI — как реагирует рынок

Иран и Венесуэла давят на Brent и WTI — как реагирует рынок

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 15:23
Цены на нефть пошли на спад — при чем здесь Венесуэла и Иран
Добыча нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть пошли вниз в начале недели. Нефтерынок немного успокоился после новостей из Ирана и параллельно пытается понять, сколько сырой нефти в ближайшее время может вернуться из Венесуэлы.

Инвесторы снова считают баррели и риски, но прямых перебоев с поставками рынок пока не видит, пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

Рынок реагирует на сигналы из Ирана

В понедельник, 12 января, фьючерсы на Brent снизились примерно на 0,5% — до уровня около 63 долларов за баррель. Американская WTI потеряла чуть больше — около 0,6%, до 58,76 долларов. Аналитики объясняют это движение тем, что после сильного ралли в конце прошлой недели рынок взял паузу. Европейские фондовые индексы пошли вниз, а новых новостей об остановке поставок нефти не появилось.

"Падение акций и отсутствие новых перебоев в поставках умеренно давят на нефть", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

События в Иране не повлияли на нефтерынок

Дополнительным фактором является ситуация в Иране. После масштабных антиправительственных протестов власти заявили, что полностью контролируют ситуацию. Это снизило страхи относительно возможных сбоев в добыче и экспорте.

В то же время президент США Дональд Трамп публично предупредил Тегеран о возможном военном вмешательстве в случае дальнейшей эскалации. Поэтому аналитики обращают внимание, что рынок все еще недооценивает риск большого конфликта. Любая эскалация вокруг Ормузского пролива может мгновенно вернуть хаос на нефтерынке.

Венесуэла и избыток нефти

Вторым ключевым фактором остается Венесуэла. После свержения Николаса Мадуро страна готовится возобновить экспорт. По словам Трампа, Каракас готов передать США до пятидесяти миллионов баррелей нефти, которая ранее находилась под санкциями.

Это уже запустило гонку среди нефтяных компаний, которые ищут танкеры, готовят логистику и оценивают, как быстро можно вывезти нефть из портов и судов, простаивавших месяцами.

Сам факт возможного возвращения такого объема сырья давит на цены — рынок закладывает рост предложения наперед.

Что будет с ценами на нефть дальше

В Goldman Sachs считают, что общий тренд на этот год — снижение. Предложение растет быстрее, чем спрос, а это создает избыток на рынке.

Банк сохранил прогноз средних цен на 2026 год: для Brent — около 56 долларов за баррель, для WTI — около 52. Минимальные уровни могут быть достигнуты в конце года на фоне роста запасов в странах ОЭСР.

Как мы сообщали ранее, Дональд Трамп решил "опустить нефть" на долгие годы — и это сильно ударит по России.

Также мы писали, что США рассматривают жесткие санкции против стран, покупающих нефть РФ.

Иран Дональд Трамп нефть Brent Венесуэла
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации