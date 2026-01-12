Ціни на нафту пішли на спад — до чого тут Венесуела та Іран

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту пішли вниз на початку тижня. Нафторинок трохи заспокоївся після новин з Ірану і паралельно намагається зрозуміти, скільки сирої нафти найближчим часом може повернутися з Венесуели.

Інвестори знову рахують барелі й ризики, але прямих перебоїв із постачанням ринок поки не бачить, пише Reuters.

Реклама

Читайте також:

Ринок реагує на сигнали з Ірану

У понеділок ф’ючерси на Brent знизилися приблизно на 0,5% — до рівня близько 63 доларів за барель. Американська WTI втратила трохи більше — близько 0,6%, до 58,76 доларів. Аналітики пояснюють цей рух тим, що після сильного ралі наприкінці минулого тижня ринок узяв паузу. Європейські фондові індекси пішли вниз, а нових новин про зупинку поставок нафти не з’явилося.

"Падіння акцій і відсутність нових перебоїв у постачанні помірно тиснуть на нафту", — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Події в Ірані не вплинули на нафторинок

Додатковим фактором є ситуація в Ірані. Після масштабних антиурядових протестів влада заявила, що повністю контролює ситуацію. Це знизило страхи щодо можливих збоїв у видобутку та експорті.

Водночас президент США Дональд Трамп публічно попередив Тегеран про можливе військове втручання у разі подальшої ескалації. Тому аналітики звертають увагу, що ринок все ще недооцінює ризик великого конфлікту. Будь-яка ескалація навколо Ормузької протоки може миттєво повернути хаос на нафторинку.

Венесуела та надлишок нафти

Другим ключовим чинником залишається Венесуела. Після повалення Ніколаса Мадуро країна готується відновити експорт. За словами Трампа, Каракас готовий передати США до п’ятдесяти мільйонів барелів нафти, яка раніше перебувала під санкціями.

Це вже запустило гонку серед нафтових компаній, які шукають танкери, готують логістику та оцінюють, як швидко можна вивезти нафту з портів і суден, що простоювали місяцями.

Сам факт можливого повернення такого обсягу сировини тисне на ціни — ринок закладає зростання пропозиції наперед.

Що буде з цінами на нафту далі

У Goldman Sachs вважають, що загальний тренд на цей рік — зниження. Пропозиція зростає швидше, ніж попит, а це створює надлишок на ринку.

Банк зберіг прогноз середніх цін на 2026 рік: для Brent — близько 56 доларів за барель, для WTI — близько 52. Мінімальні рівні можуть бути досягнуті наприкінці року на тлі зростання запасів у країнах ОЕСР.

Як ми повідомляли раніше, Дональд Трамп вирішив "опустити нафту" на довгі роки — і це сильно вдарить по Росії.

Також ми писали, що США розглядають жорсткі санкції проти країн, що купують нафту РФ.