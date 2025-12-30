Эмираты хотят приобрести треть производителя ракет Фламинго

Инвесторы с Ближнего Востока заинтересовались украинской ракетой
Объединенные Арабские Эмираты планируют войти в капитал украинского производителя ракет "Фламинго". Речь идет о миноритарной доле в компании Fire Point.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на собственные источники.
Сделка на 760 миллионов
По данным собеседников BBC, инвестором выступает оборонная группа EDGE, которая принадлежит суверенному фонду ОАЭ. Саму Fire Point в рамках потенциальной сделки оценили примерно в 2,5 млрд. долларов.
Речь идет о продаже около 30% компании. Ориентировочная сумма сделки — около 760 млн. долларов.
Известно, что Fire Point уже подала необходимые документы в Антимонопольный комитет Украины. Это обязательная часть процесса перед завершением сделки такого масштаба.
Что известно о компании Fire Point
Компания Fire Point работает в сфере оборонных технологий и специализируется на ракетных разработках. Ракета "Фламинго" является одним из главных направлений ее деятельности.
С другой стороны, никаких официальных комментариев от сторон сделки пока нет. Также не раскрывается, предусматривает ли соглашение доступ иностранного партнера к производственным или технологическим процессам.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ракеты "Фламинго" были применены в реальных операциях уже 9 раз.
Кроме того, в ноябре Зеленский анонсировал, что в Украине начнется массовое производство ракет собственного производства "Фламинго" и "Рута".
