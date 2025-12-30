Відео
Головна Фінанси Інвестори з Близького Сходу зацікавилися українськими ракетами

Інвестори з Близького Сходу зацікавилися українськими ракетами

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 19:02
Емірати хочуть придбати третину виробника ракет Фламінго
Ракета української розробки. Фото Fire Point

Об’єднані Арабські Емірати планують увійти в капітал українського виробника ракет "Фламінго". Йдеться про міноритарну частку в компанії Fire Point. 

Про це повідомляє BBC News з посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Угода на 760 мільйонів

За даними співрозмовників BBC, інвестором виступає оборонна група EDGE, яка належить суверенному фонду ОАЕ. Саму Fire Point у межах потенційної угоди оцінили приблизно у 2,5 млрд. доларів.

Мова йде про продаж близько 30% компанії. Орієнтовна сума угоди — близько 760 млн. доларів.

Відомо, що Fire Point уже подала необхідні документи до Антимонопольного комітету України. Це обов’язкова частина процесу перед завершенням угоди такого масштабу.

Що відомо про компанію Fire Point

Компанія Fire Point працює у сфері оборонних технологій та спеціалізується на ракетних розробках. Ракета "Фламінго" є одним із головних напрямів її діяльності. 

З ішого боку, ніяких офіційних коментарів від сторін угоди наразі немає. Також не розкривається, чи передбачає угода доступ іноземного партнера до виробничих або технологічних процесів. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети "Фламінго" були застосовані в реальних операціях вже 9 разів

Окрім того, у листопаді Зеленський анонсував, що в Україні розпочнеться масове виробництво ракет власного виробництва "Фламінго" та "Рута". 

Укроборонпром ОАЕ продаж оборонні технології ракета Фламінго
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
