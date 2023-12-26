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Индексация зарплаты в 2024-м — какие будут суммы и кого ждет наказание

26 декабря 2023 13:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — известно, как будет происходить индексация в 2024 году
Пачка денег в руках. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в следующем году предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, должны провести индексацию заработной платы своим работникам. Известно, как пройдет этот процесс, как изменятся суммы и кого ждет наказание.

Об этом рассказали эксперты, сообщают Fakty.

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Индексация заработной платы в 2024 году

Как рассказала бухгалтер Любовь Тимченко, вопрос индексации заработной платы регулирует постановление №1078, принятое 17 июля 2023 года. Согласно ему, индексацию должны проводить все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, в частности, физлица-предприниматели, где есть наем работников.

В этом году действие Закона об индексации было приостановлено, поэтому работодатели не были обязаны проводить индексацию.

В 2024 году власти планируют вернуть индексацию зарплат. Согласно Постановлению №1078, повышение доходов граждан на фоне индексации должно происходить с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда официально опубликован индекс потребительских цен Государственной службой статистики, не позднее 10 числа ежемесячно.

Таким образом, базовым месяцем начисления индексации зарплаты станет декабрь 2023-го, ведь начисления индексации возобновят с 1 января 2024-го. Если в январе повысят зарплату, то базовым месяцем будет считаться январь 2024-го.

Как изменятся суммы зарплат

По словам специалиста, индексацию денежных доходов населения производят тогда, когда индекс потребительских цен превышает порог индексации 103%. Она распространяется на денежные доходы населения в рамках прожиточного минимума. Индексируется только та часть, которая равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В 2024 году этот показатель повысится до 3 028 грн.

Рассчитать индексацию зарплаты можно на калькуляторе по следующей ссылке.

Так, если базовым месяцем будет январь 2017 года, то зарплата в сумме 5 тыс. грн будет проиндексирована до 5 116 грн, добавила эксперт.

Наказание за несвоевременную индексацию

За несвоевременную индексацию зарплаты сотрудников работодателей ждет наказание в виде санкций:

  • финансовая — штраф в размере 10 минимальных зарплат каждого работника;
  • административная — взыскание от 510 до 1,7 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года — от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн за:
  • несовершеннолетнее лицо;
  • беременную женщину;
  • родителя-одиночку;
  • родителя, воспитывающего ребенка до 14 лет;
  • родителя, воспитывающего ребенка-инвалида.

Штрафы накладывают обычно на директоров, главных бухгалтеров или ФЛП.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине существенно повысилась среднемесячная заработная плата по итогам третьего квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель вырос почти на 23%.

Также мы писали, что в Украине власти планируют кардинально изменить подходы в оплате труда сотрудникам образовательной сферы. Известно, какую заработную плату получают учителя разных категорий в 2023 году и почему ее хотят изменить.

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