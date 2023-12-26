Зарплаты в Украине — известно, как будет происходить индексация в 2024 году

Пачка денег в руках. Фото: NBU

В Украине в следующем году предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, должны провести индексацию заработной платы своим работникам. Известно, как пройдет этот процесс, как изменятся суммы и кого ждет наказание.

Об этом рассказали эксперты, сообщают Fakty.

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Индексация заработной платы в 2024 году

Как рассказала бухгалтер Любовь Тимченко, вопрос индексации заработной платы регулирует постановление №1078, принятое 17 июля 2023 года. Согласно ему, индексацию должны проводить все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, в частности, физлица-предприниматели, где есть наем работников.

В этом году действие Закона об индексации было приостановлено, поэтому работодатели не были обязаны проводить индексацию.

В 2024 году власти планируют вернуть индексацию зарплат. Согласно Постановлению №1078, повышение доходов граждан на фоне индексации должно происходить с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда официально опубликован индекс потребительских цен Государственной службой статистики, не позднее 10 числа ежемесячно.

Таким образом, базовым месяцем начисления индексации зарплаты станет декабрь 2023-го, ведь начисления индексации возобновят с 1 января 2024-го. Если в январе повысят зарплату, то базовым месяцем будет считаться январь 2024-го.

Как изменятся суммы зарплат

По словам специалиста, индексацию денежных доходов населения производят тогда, когда индекс потребительских цен превышает порог индексации 103%. Она распространяется на денежные доходы населения в рамках прожиточного минимума. Индексируется только та часть, которая равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В 2024 году этот показатель повысится до 3 028 грн.

Рассчитать индексацию зарплаты можно на калькуляторе по следующей ссылке.

Так, если базовым месяцем будет январь 2017 года, то зарплата в сумме 5 тыс. грн будет проиндексирована до 5 116 грн, добавила эксперт.

Наказание за несвоевременную индексацию

За несвоевременную индексацию зарплаты сотрудников работодателей ждет наказание в виде санкций:

финансовая — штраф в размере 10 минимальных зарплат каждого работника;

административная — взыскание от 510 до 1,7 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года — от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн за:

несовершеннолетнее лицо;

беременную женщину;

родителя-одиночку;

родителя, воспитывающего ребенка до 14 лет;

родителя, воспитывающего ребенка-инвалида.

Штрафы накладывают обычно на директоров, главных бухгалтеров или ФЛП.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине существенно повысилась среднемесячная заработная плата по итогам третьего квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель вырос почти на 23%.

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