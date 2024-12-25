Индексация зарплат в 2025 году — что изменится

Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году будут действовать новые правила индексации заработных плат. Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, включая ФЛП, дали рекомендации по осовремениванию выплат.

Об этом сообщают специалисты профильного издания "Дебет-кредит".

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Новые правила индексации зарплат в 2025 году

Эксперты напомнили, что в 2024 году подсчеты начали с января текущего года, а предыдущий месяц стал "базовым" — то есть декабрь 2023 года. Что касается 2025 года, то эксперты проанализировали три нормы статьи 34 Государственного бюджета. Согласно первой: исчисление индекса потребительских цен для индексации доходов граждан должно производиться нарастающим итогом, начиная с января 2025 года.

Согласно второй норме, январь следующего года должен приниматься за один или 100 процентов. Эксперты объяснили, что значение "базового" месяца взято из п. 5 Порядка №1078, где действуют два правила. Так, в случае увеличения тарифных ставок (должностных окладов) показатель индекса потребительских цен в месяцы, когда происходит повышение, должен приниматься за 1-100%. Однако исчисление индекса потребительских цен для индексации должно производиться с месяца, следующего за месяцем увеличения указанных доходов граждан.

"То есть если вы устанавливаете, что определенный месяц считается целой единицей или 100%, то этот месяц будет базовым. Однако нет никакого смысла в том, чтобы начинать вычисление индекса потребительских цен с целью компенсации роста цен (инфляции) с этого месяца! Ведь именно он взят за точку отсчета, в котором инфляция равна нулю! То какой месяц считать "базовым": декабрь 2024, поскольку с января начнется расчет индекса потребительских цен, или январь 2025 года, поскольку его мы берем за 1 или 100%? Это вопрос, скорее, к нашим законотворцам. Впрочем, ответить на него уже попробовало Минсоцполитики", — говорится в материале.

В министерстве в письме от 10 декабря 2024 года настаивают на том, чтобы стартовым "базовым" месяцем для вычисления индексации в следующем году стал январь. Учитывая это, несмотря на информацию в Госбюджете, по мнению специалистов ведомства, вычисление индекса потребительских цен начнется с февраля следующего года. Однако письмо не может отменить закон и имеет только форму рекомендации.

Согласно третьей норме, размер индексации, сложившийся в декабре 2024 года, в январе следующего года не должен начисляться.

"То есть споров о том, что там с гарантиями работников в защиту от инфляции и как быть с "фиксированной" суммой индексации, на этот раз не будет. Вся начисленная в 2024 году индексация остается в 2024 году и не начисляется с января 2025 года", — сообщили эксперты.

Как индексация будет зависеть от изменения оклада

Также объяснили, как индексация зависит от роста оклада (тарифной ставки). Отмечается, что месяц повышения оклада считается "базовым" месяцем. Тем, кому обновят оклады с 1 февраля, "базовым" месяцем будет считаться февраль, а не январь, как для остальных.

"Так же и дальше — следующий месяц повышение оклада (ставки) станет новым "базовым" месяцем. Таким образом, из-за истории повышения окладов (ставок) у каждого работника "базовый" месяц и процент индексации должен определяться индивидуально", — добавили специалисты.

Ранее мы писали, каких специалистов ищет одна из крупнейших энергокомпаний страны ДТЭК. В частности, мастерам бригады воздушных линий электропередачи обещают заработную плату на уровне 20-22 тыс. гривен.

Также сообщалось, что выплата зарплат в конвертах имеет негативные последствия для граждан. В частности, работая неофициально, вам не засчитывается страховой стаж, поэтому пенсию можно не получить вовремя.