Пенсии в Украине — будет ли индексация в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине анонсированная властями индексация пенсий, запланированная на март 2024 года, может не состояться. Это может произойти при отсутствии международной финансовой помощи.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире общенационального телемарафона.

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Индексация пенсий в 2024-м

По словам главы ведомства, речь идет о ситуации с возможной задержкой помощи от стран Запада, и это может пошатнуть текущие выплаты для населения из государственного бюджета. Несмотря на это, большинство граждан получают пенсионные выплаты по возрасту от внутренних доходов и поступлений, распределяемых Пенсионным фондом.

"Хочу успокоить всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, потому что большая часть пенсионных доходов и поступлений, распределяемых Пенсионным фондом, — это наши внутренние поступления", — подчеркнула министр.

Соответствующие поступления обеспечивают украинские налогоплательщики, в частности военные. Поскольку все они платят Единый социальный взнос, Пенсионный фонд стабильно держится на собственных средствах.

Учитывая это, проблем с постоянными выплатами пенсий не должно быть. Однако в случае перебоев в международном финансировании вопрос повышения выплат в следующем году может зависнуть в воздухе.

"Возможно, не удастся, если действительно будут такие риски, говорить об индексации, но базовая пенсия будет выплачена и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", — пояснила Жолнович.

В то же время все повышения и индексации пенсионных выплат заложены в государственный бюджет на 2024 год, и надеется, что финансовый ресурс на это будет.

Министр убеждена, что стране в итоге удастся справиться с такими вызовами, поэтому сейчас преждевременно говорить о том, что пенсионеры не получат, согласно закону, свои гарантированные выплаты и предусмотренные повышения на уровень инфляции. Пока у власти изменений в планах нет и они настроены их воплотить.

Социальные выплаты в 2024 году

Различные социальные выплаты, в том числе помощь малообеспеченным украинцам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и другим категориям — финансируют международные партнеры.

Ввиду этого, Министерство соцполитики договорилось с Всемирным банком о финансовой помощи на сумму почти 2 млрд долларов. Их планируют направить в первые месяцы 2024 года на базовые социальные расходы для граждан, добавила Оксана Жолнович.

Угрозы отсутствия помощи Запада

На днях в Министерстве экономики заявили, что правительство может отложить все бюджетные выплаты в случае, если Европейский Союз и Соединенные Штаты не примут решение о дальнейшем предоставлении финансовой помощи для Украины.

Сейчас в государственном бюджете образовалась "дыра" в 37 миллиардов долларов, тогда как власти надеялись покрыть недостаток международными средствами. В Минэкономики подчеркнули, что все полученные деньги от налогов в стране идут на армию.



Проблемы могут возникнуть с выплатами, которые происходят из госбюджета, и в последние годы финансировались за счет зарубежных средств. Проблема может затронуть 500 тыс. государственных служащих, 1,4 млн учителей и 10 млн пенсионеров, отметили в ведомстве.

Больше о пенсиях

Напомним, в украинском пенсионном законодательстве произойдут очередные изменения. Правительство определило категории граждан, которым существенно урежут пенсии, до минимальной.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.