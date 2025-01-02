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Импорт электроэнергии в Украине вырос более чем в пять раз

2 января 2025 13:57
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Украину импорт электроэнергии вырос более чем в 5,5 раза
Энергетик возле электросетей. Фото: 4studio.com.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В прошлом году Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза по сравнению с 2023 годом — до 4,4 млн МВт*ч. Пик импорта пришелся на июнь 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity в четверг, 2 января.

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Пятерка лидеров импорта электроэнергии. Фото: ExPro Electricity

Импорт электроэнергии

Следует отметить, что у Венгрии 39% в структуре импорта за весь год. У Словакии — 23%, Румынии — 18%. Следом за ними следуют Польша (14%) и Молдова (5%).

Пик импорта в 2024 году приходится на июнь. В общей сложности было поставлено суммарно более 850 тыс. МВт-час. Увеличение поставок обусловило благоприятную ценовую ситуацию на соседних рынках электроэнергии.

В декабре прошлого года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза, по сравнению с ноябрем — до более 430 тыс. МВт*ч.

Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта — 35%. На втором месте Словакия — 25%. Больше всего за месяц вырос импорт из Венгрии, а именно в четыре раза — до 152 тыс. МВт-час.

Экспорт электроэнергии в 2024 году

Экспорт электроэнергии в 2024 году остался почти на уровне 2023 года — 366 тыс. МВт*ч. Больше электроэнергии за год было поставлено в марте — 154 тыс. МВт*ч.

Таким образом, по результатам 2024 года Украина является нетто-импортером, то есть ее импорт преобладает над экспортом.

Ранее мы писали, что Украина в ночь на четверг, 2 января, будет экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо, чтобы помочь стране покрыть дефицит в энергосистеме.

Также в Укрэнерго рассказали, что энергетики ни одной страны не сталкивались с такими вызовами, как украинские. Отечественные специалисты накопили совершенно уникальный опыт.

электроэнергия Украина экономика экспорт импорт

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