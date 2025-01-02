В Україні імпорт електроенергії зріс більш у 5,5 разів

Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів
У минулому році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 разів, у порівнянні з 2023 роком — до 4,4 млн МВт*год. Пік імпорту припав на червень 2024 року.
Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity у четвер, 2 січня.
Імпорт електроенергії
Варто зазначити, що Угорщина зайняла 39% у структурі імпорту за весь рік. Словаччина — 23%, Румунія — 18%. Услід за ними ідуть Польща (14%) та Молдова (5%).
Пік імпорту 2024 року припадає на червень. Загалом було поставлено сумарно понад 850 тис. МВт-год. Збільшення поставок зумовила сприятлива цінова ситуація на сусідніх ринках електроенергії.
У грудні минулого року Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,6 рази, у порівнянні з листопадом — до понад 430 тис. МВт*год.
Угорщина надалі займає найбільшу частку у структурі імпорту — 35%. На другому місці Словаччина з 25%. Найбільше за місяць зріс імпорт з Угорщини, а саме в чотири рази — до 152 тис. МВт-год.
Експорт електроенергії в 2024-му році
Експорт електроенергії у 2024 р. залишився майже на рівні 2023 року — 366 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні — 154 тис. МВт*год.
Таким чином, за результатами 2024-го року Україна є нетто-імпортером, тобто її імпорт переважає експорт.
Раніше ми писали, що Україна у ніч проти четверга, 2 січня, експортуватиме електроенергію до Молдови. Це необхідно, аби допомогти країні покрити дефіцит в енергосистемі.
Також в Укренерго розповіли, що енергетики жодної країни не стикалися з такими викликами, як українські. Вітчизняні фахівці накопичили абсолютно унікальний досвід.
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