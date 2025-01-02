В Україні імпорт електроенергії зріс більш у 5,5 разів

Енергетик біля електромереж. Фото: 4studio.com.ua

У минулому році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 разів, у порівнянні з 2023 роком — до 4,4 млн МВт*год. Пік імпорту припав на червень 2024 року.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity у четвер, 2 січня.

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П'ятірк лідерів імпорту електроенергії. Фото: ExPro Electricity

Імпорт електроенергії

Варто зазначити, що Угорщина зайняла 39% у структурі імпорту за весь рік. Словаччина — 23%, Румунія — 18%. Услід за ними ідуть Польща (14%) та Молдова (5%).

Пік імпорту 2024 року припадає на червень. Загалом було поставлено сумарно понад 850 тис. МВт-год. Збільшення поставок зумовила сприятлива цінова ситуація на сусідніх ринках електроенергії.

У грудні минулого року Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,6 рази, у порівнянні з листопадом — до понад 430 тис. МВт*год.

Угорщина надалі займає найбільшу частку у структурі імпорту — 35%. На другому місці Словаччина з 25%. Найбільше за місяць зріс імпорт з Угорщини, а саме в чотири рази — до 152 тис. МВт-год.

Експорт електроенергії в 2024-му році

Експорт електроенергії у 2024 р. залишився майже на рівні 2023 року — 366 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні — 154 тис. МВт*год.

Таким чином, за результатами 2024-го року Україна є нетто-імпортером, тобто її імпорт переважає експорт.

Раніше ми писали, що Україна у ніч проти четверга, 2 січня, експортуватиме електроенергію до Молдови. Це необхідно, аби допомогти країні покрити дефіцит в енергосистемі.

Також в Укренерго розповіли, що енергетики жодної країни не стикалися з такими викликами, як українські. Вітчизняні фахівці накопичили абсолютно унікальний досвід.