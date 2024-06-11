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Илон Маск угрожает запретить устройства Apple на своих производствах — в чем причина

11 июня 2024 14:09
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Илон Маск предупредил о запрете устройств Apple на своих производствах, если в них будет интегрирован OpenAI
Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Фото: Fortune
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что запретит использование устройств Apple в своих компаниях, если в них будет интегрирован искусственный интеллект OpenAI на уровне операционной системы. Американский миллиардер считает, что внедрение OpenAI значительно ухудшит безопасность гаджетов Apple.

Об этом сообщает Reuters.

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В чем проблема безопасности гаджетов Apple

В понедельник, 10 июня, компания Apple анонсировала множество новых функций искусственного интеллекта в своих приложениях и операционной системе. Кроме того, компания заявила о партнерстве с OpenAI для внедрения технологии ChatGPT на свои устройства.

В компании из Купертино также отметили, что создали искусственный интеллект с конфиденциальностью "в основе", который будет использовать комбинацию обработки на устройстве и облачных вычислений для реализации этих функций.

Впрочем, такие инновации не пришлись по душе Маске.

"Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности", — написал он в X.

Ілон Маск у X
Сообщение Илона Маска с критикой Apple. Фото: X

Маск также высказал мнение, что абсурдно предполагать, что Apple недостаточно компетентна для создания собственного ИИ, но в то же время каким-то образом может гарантировать, что OpenAI обеспечит безопасность и конфиденциальность пользователей.

С ним не согласен генеральный директор консалтинговой фирмы Creative Strategie Бен Баджарин. По его мнению, маловероятно, что кто-то последует примеру Маска.

"Apple отмечает, что данные попадают в безопасное частное облако, которое аналогичным образом передает вам ту же анонимизацию данных пользователя и защиту этой информации брандмауэром. Apple действительно никогда этого (частную информацию) не увидит", — добавил он.

В начале марта Маск подал в суд на компанию OpenAI, основанную в 2015 году, и ее генерального директора Сэма Альтмана. Глава Tesla заявил, что они отказались от начальной миссии стартапа по разработке ИИ во благо человечества, а не ради прибыли.

Он также основал свой собственный стартап xAI, пытаясь бросить вызов OpenAI и создать альтернативу ChatGPT.

Напомним, Apple представила новую систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. Презентация прошла на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024.

Также мы сообщали о том, что в новой операционной системе Apple стало доступно больше возможностей для персонализации главного экрана и центра управления.

iPhone
Илон Маск
Apple
технологии
SpaceX
искусственный интеллект
Tesla

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