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Евро сегодня начал дешеветь — где самый выгодный курс

30 октября 2024 06:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сегодня, в среду, 30 октября, курс доллара растет, евро дешевеет, а злотый стабилен
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Курс валют сегодня, 30 октября, начал колебаться. Доллар дорожает, а евро дешевеет, злотый чувствует себя стабильно по отношению к гривне.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,3798 грн/долл. по сравнению с 41,3292 грн/долл. во вторник.

Официальный курс евро

Сегодня НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,6074 грн/евро, что дешевле, чем вчерашний курс на уровне 44,6975 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый не изменился в стоимости и его курс составляет 10,2603 грн.

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Курсы валют НБУ. Фото: Скриншот

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Европромбанке — за 41,35 грн, а приобрести в OTP Bank или Укргазбанке за 41,55 грн. Евро выгодно покупает Полтава-Банк — за 45,00 грн, а продает Идея Банк — за те же 45,00 грн. Злотый выгодно покупает опять же Полтава-банк — за 10,25 грн, а продает ПриватБанк — за 10,35 грн.

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Прогноз курса доллара

Напомним, на днях ранее Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны к доллару в Украине, по оценкам фонда, составит 45,00 грн/доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,70 грн.

Так, согласно данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару в Украине составит:

  • 2024 год: 41,00 грн/доллар (без изменений);
  • 2025 год: 45,00 грн/доллар (снижение на 0,8 грн с 45,8 грн);
  • 2026 год: 46,80 грн/доллар (без изменений);
  • 2027 год: 48,60 грн/доллар (снижение на 1,8 грн с 50,4 грн);
  • 2028 год: 50,20 грн/доллар (снижение на 1,9 грн с 52,1 грн);
  • 2029 год: 51,70 грн/доллар (снижение на 2,4 грн с 54,1 грн).

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