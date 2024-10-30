Сьогодні, у середу, 30 жовтня, курс долара зростає, євро дешевшає, а злотий стабільний

Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 30 жовтня, почав коливатись. Долар дорожчає, а євро дешевшає, злотий почувається стабільно щодо гривні.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,3798 грн/дол. порівняно із 41,3292 грн/дол. у вівторок.

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,6074 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,6975 грн/євро.

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюти, то злотий не змінився у вартості і його курс становить 10,2603 грн.

Курс валют НБУ. Фото: Скриншот

Найвигідніший курс валют

Сьогодні найвигідніше продати долар в Європромбанк — за 41,35 грн, а придбати в OTP Bank чи Укргазбанку за 41,55 грн. Євро вигідно купує Полтава-Банк — за 45,00 грн, а продає Ідея Банк — за ті самі 45,00 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,25 грн, а продає ПриватБанк — за 10,35 грн.

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, днями раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. Водночас, у 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,70 грн.

Так, згідно з даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме: