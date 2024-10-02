НБУ сегодня значительно снизил курс евро по отношению к гривне — курс валют на сегодня

Евро сильно подешевел — где выгоднее покупать и продавать валюту
Курс валют сегодня, 2 октября, по данным НБУ, заметно изменился. В отличие от вчерашнего дня значительно подешевела евровалюта, а также снизилась стоимость польского злотого. А вот доллар немного набрал в цене.
Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.
Официальный курс валют
Национальный банк установил на сегодняшний день официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 41,24 грн (+0,03);
- евро — 45,71 грн (-0,44);
- злотый — 10,66 грн (-0,12).
Курс валют в банках
Средний курс покупки доллара в украинских банках составляет 41,05 гривны, а в продаже — 41,53 гривны.
Евро в среднем покупают за 45,69 гривны, а продают за 46,38 гривны.
Польские злотые можно продать банкам в среднем за 10,34 гривны, а приобрести за 10,88 гривны.
Самый выгодный курс в банках
По данным портала Минфин, дороже всего доллар покупает Банк Львів — за 41,40 гривны, а выгоднее всего продает Скай Банк — за 41,43 гривны.
Самая выгодная цена евро при покупке у Европромбанка и Поликомбанка — за 46,20 гривны, а продажа самая выгодная в Райфайзенбанке — 46,10 гривны.
Банк Львів дороже всего покупает у граждан польский злотый — за 10,72 гривны, а Ідея Банк и Поликомбанк продают злотый выгоднее других — за 10,75 гривны.
Курс валют в обменниках
Средний курс покупки доллара в обменных пунктах составляет 41,40 гривны, продажа — 41,48 гривны. Средняя стоимость евро в обменниках при покупке — 46,05 гривны, при продаже — 46,25 гривны. Злотый в среднем в обменных пунктах покупают за 10,74 гривны, продают за 10,86 гривны.
Прогноз курса доллара
На сайте Минфина аналитик Алексей Козырев опубликовал статью, в которой спрогнозировал, что курс доллара в Украине на наличном рынке к концу года приблизится к уровням коридора в 42-43 гривны за доллар.
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