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Евро сильно подешевел — где выгоднее покупать и продавать валюту

2 октября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
НБУ сегодня значительно снизил курс евро по отношению к гривне — курс валют на сегодня
Обмен валют. Иллюстративное фото: Олег Переверзев
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 2 октября, по данным НБУ, заметно изменился. В отличие от вчерашнего дня значительно подешевела евровалюта, а также снизилась стоимость польского злотого. А вот доллар немного набрал в цене.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс валют

Национальный банк установил на сегодняшний день официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,24 грн (+0,03);
  • евро — 45,71 грн (-0,44);
  • злотый — 10,66 грн (-0,12).
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Динамика курса доллара и евро за год. Фото: НБУ

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в украинских банках составляет 41,05 гривны, а в продаже — 41,53 гривны.

Евро в среднем покупают за 45,69 гривны, а продают за 46,38 гривны.

Польские злотые можно продать банкам в среднем за 10,34 гривны, а приобрести за 10,88 гривны.

Евро сильно подешевел - где выгоднее покупать и продавать валюту - фото 2
Динамика валютных сделок за месяц. Фото: НБУ

Самый выгодный курс в банках

По данным портала Минфин, дороже всего доллар покупает Банк Львів — за 41,40 гривны, а выгоднее всего продает Скай Банк — за 41,43 гривны.

Самая выгодная цена евро при покупке у Европромбанка и Поликомбанка — за 46,20 гривны, а продажа самая выгодная в Райфайзенбанке — 46,10 гривны.

Банк Львів дороже всего покупает у граждан польский злотый — за 10,72 гривны, а Ідея Банк и Поликомбанк продают злотый выгоднее других — за 10,75 гривны.

Курс валют в обменниках

Средний курс покупки доллара в обменных пунктах составляет 41,40 гривны, продажа — 41,48 гривны. Средняя стоимость евро в обменниках при покупке — 46,05 гривны, при продаже — 46,25 гривны. Злотый в среднем в обменных пунктах покупают за 10,74 гривны, продают за 10,86 гривны.

Прогноз курса доллара

На сайте Минфина аналитик Алексей Козырев опубликовал статью, в которой спрогнозировал, что курс доллара в Украине на наличном рынке к концу года приблизится к уровням коридора в 42-43 гривны за доллар.

НБУ курс валют курс доллара курс евро злотый обмен валют

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