ЕС выделит Украине 35 млрд евро - детали

Валдис Домбровскис и Юлия Свириденко. Фото: x.com/VDombrovskis

Европейский Союз в этом году предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро. Средства выделят в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в соцсети Х.

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ЕС предоставит Украине 35 млрд евро

Европейский Союз продолжает помогать Украине. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил о новой инициативе после встречи с министром экономики Украины Юлией Свириденко в Давосе.

"ЕС предоставляет Украине финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год", — написал он

Валдис Домбровскис также добавил, что со Свириденко они "обсудили расширение и шаги, направленные на приближение к Единому рынку ЕС".

Твит Валдиса Домбровскиса. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может остановить санкции против России. Также глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила, что поможет Украине выиграть войну.