ЕС выделит Украине 35 млрд евро - детали

ЕС выделит Украине 35 млрд евро финпомощи в 2025 году
Европейский Союз в этом году предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро. Средства выделят в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.
Об этом написал вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в соцсети Х.
ЕС предоставит Украине 35 млрд евро
Европейский Союз продолжает помогать Украине. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил о новой инициативе после встречи с министром экономики Украины Юлией Свириденко в Давосе.
"ЕС предоставляет Украине финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год", — написал он
Валдис Домбровскис также добавил, что со Свириденко они "обсудили расширение и шаги, направленные на приближение к Единому рынку ЕС".
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может остановить санкции против России. Также глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила, что поможет Украине выиграть войну.
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