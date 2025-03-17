Военная помощь Украине — Каллас заявила, что ЕС планирует предоставить поддержки на €40 миллиардов

Военная помощь. Иллюстративное фото: Фото: U.S. Indo-Pacific Comman

Европейский Союз в целом поддерживает оборонную инициативу, предусматривающую выделение Украине дополнительных 40 млрд евро военной помощи. В то же время реализация этого плана должна происходить быстро, чтобы Украина могла эффективно противостоять агрессии России.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС, сообщает Укринформ.

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ЕС поддерживает Украину

По словам Каллас, в Евросоюзе существует широкая политическая поддержка этой инициативы, однако дискуссии продолжаются относительно ее деталей. Она подчеркнула, что лидеры ЕС призвали к скорейшему внедрению программы помощи, и уже сделаны определенные шаги в этом направлении.

"Мы должны продемонстрировать нашу решимость поддерживать Украину прямо сейчас, чтобы она могла защитить себя", — подчеркнула Каллас.

Высокая представительница ЕС добавила, что европейские чиновники приветствовали переговоры между Украиной и США, которые состоялись в Джидде, подчеркнув, что сейчас решение остается за Россией. Однако Кремль не демонстрирует готовности к мирному урегулированию, а вместо этого выдвигает дополнительные требования.

"Мы видим сейчас, что Россия на самом деле не хочет мира. Также понятно, что России нельзя доверять. Они воспользуются этой возможностью, чтобы выдвигать различные требования, которые мы уже видели ранее", — отметила представительница ЕС.

Относительно возможного привлечения Евросоюза к мирным переговорам Каллас подчеркнула, что сейчас реального переговорного процесса не существует. Дипломатические контакты между странами происходят в формате "челночной" дипломатии, поскольку Россия не готова к конструктивному диалогу.

Она также напомнила, что во время встречи с американскими партнерами в ЕС выразили обеспокоенность относительно возможных российских манипуляций в переговорах, которые необходимо учитывать.

Напомним, ЕС работает над новой инициативой, которая позволит привлечь дополнительные оборонные ресурсы для Украины.

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