Військова допомога Україні — Каллас заявила, що ЄС планує надати підтримки на €40 мільярдів

Військова допомога. Ілюстративне фото: Фото: U.S. Indo-Pacific Comman

Європейський Союз загалом підтримує оборонну ініціативу, що передбачає виділення Україні додаткових 40 млрд євро військової допомоги. Водночас реалізація цього плану має відбуватися швидко, щоб Україна могла ефективно протистояти агресії Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас під час пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє Укрінформ.

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За словами Каллас, у Євросоюзі існує широка політична підтримка цієї ініціативи, проте дискусії тривають щодо її деталей. Вона наголосила, що лідери ЄС закликали до якнайшвидшого впровадження програми допомоги, і вже зроблено певні кроки в цьому напрямку.

"Ми маємо продемонструвати нашу рішучість підтримувати Україну просто зараз, щоб вона могла захистити себе", – наголосила Каллас.

Висока представниця ЄС додала, що європейські урядовці привітали переговори між Україною та США, що відбулися в Джидді, наголосивши, що зараз рішення залишається за Росією. Проте Кремль не демонструє готовності до мирного врегулювання, а натомість висуває додаткові вимоги.

"Ми бачимо зараз, що Росія насправді не хоче миру. Також зрозуміло, що Росії не можна довіряти. Вони скористаються цією нагодою, щоб висувати різні вимоги, які ми вже бачили раніше", — зазначила представниця ЄС.

Щодо можливого залучення Євросоюзу до мирних переговорів Каллас підкреслила, що наразі реального переговорного процесу не існує. Дипломатичні контакти між країнами відбуваються у форматі "човникової" дипломатії, оскільки Росія не готова до конструктивного діалогу.

Вона також нагадала, що під час зустрічі з американськими партнерами в ЄС висловили занепокоєння щодо можливих російських маніпуляцій у переговорах, які необхідно враховувати.

Нагадаємо, ЄС працює над новою ініціативою, яка дозволить залучити додаткові оборонні ресурси для України.

Також ми писали, що Німеччина оновила список військової допомоги Україні.