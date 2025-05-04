Как получить налоговую скидку за благотворительность — налоговики назвали условия

Мужчина подписывает документы. Фото: Unsplash

В Украине граждане, если воспользуются налоговой скидкой, могут вернуть себе часть денег, которые потратили в прошлом году. Такую скидку, например, предоставят украинцам, которые в течение года занимались благотворительностью.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.

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Чтобы получить налоговую скидку, нужно выполнить следующие условия:

средства или имущество передавать только неприбыльным организациям, которые: зарегистрированы в Украине; внесены в Реестр неприбыльных организаций на дату передачи средств или имущества;

скидку предоставляют на сумму расходов, которые не превышают 4 % от общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за отчетный год;

документы, по которым можно подтвердить расходы: квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера; копии договоров.

Также в документах должна быть указана информация о благотворителе и кто получил взнос.

"Копии подтверждающих документов подаются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы документов не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока давности. По требованию контролирующего органа, плательщики должны предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы для налоговой скидки", — пояснили в налоговой.

При этом важно знать, что если перевод был на личные счета волонтеров - такие суммы не учтут в налоговую скидку.

"Взносы на специальные счета, например, Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями", — добавили налоговики.

Когда подавать документы

Чтобы получить налоговую скидку за расходы в 2024 году, предоставлять подтверждающие документы можно в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Напомним, для украинцев, которые на цифровых платформах продают товары и предоставляют услуги, введут новый налог. Их хотят обязать платить за каждую успешную сделку.

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