Як отримати податкову знижку за благодійність — податківці назвали умови

Чоловік підписує документи. Фото: Unsplash

В Україні громадяни, якщо скористаються податковою знижкою, можуть повернути собі частину грошей, які витратили торік. Таку знижку, наприклад, нададуть українцям, які впродовж року займалися благодійністю.

Про це розповіли у Державній податковій службі.

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Щоби отримати податкову знижку, потрібно виконати такі умови:

кошти або майно передавати лише неприбутковим організаціям, які: зареєстровані в Україні; внесені до Реєстру неприбуткових організацій на дату передачі коштів або майна;

знижку надають на суму витрат, які не є більшими за 4 % від загального оподатковуваного доходу платника податків за звітний рік;

документи, за якими можна підтвердити витрати: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів.

Також у документах має бути вказана інформація про благодійника та хто отримав внесок.

"Копії підтверджуючих документів подаються разом з податковою декларацією. Оригінали документів не подаються, але зберігаються у платника протягом строку давності. На вимогу контролюючого органа, платники мають надати документи, які підтверджують доходи або витрати для податкової знижки",— пояснили у податковій.

При цьому важливо знати, що якщо переказ був на особисті рахунки волонтерів — такі суми не врахують у податкову знижку.

"Внески на спеціальні рахунки, наприклад, Національного банку України або UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці юридичні особи не є неприбутковими організаціями", — додали податківці.

Коли подавати документи

Щоби отримати податкову знижку за витрати у 2024 році, надавати підтверджуючі документи можна в період з 1 січня по 31 грудня 2025 року.

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