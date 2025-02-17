Выплаты украинцам в Польше — сколько платят после трудоустройства

Беженцы из Украины на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Граждане Украины, которые выехали в Польшу после того, как РФ начала полномасштабную войну, получают финансовую помощь от службы занятости, если являются безработными. Большинство украинцев уже смогли трудоустроиться в соседней стране, поэтому отказались от дополнительных выплат, хотя могли их сохранить.

Об этом пишет UAinKrakow.pl.

Читайте также:

Украинцы в Польше — какие выплаты предусмотрены трудоустроенным гражданам

Так, у трудоустроенных украинцев есть возможность получать выплату "Приложение на активацию" (Dodatek aktywizacyjny). Людям выплачивают половину пособия по безработице — то есть максимальный размер составляет 831 злотый до вычета налогов (около 8,7 тыс. грн).

"Если вы 4 месяца должны получать пособие по безработице, но нашли работу, то "Приложение на активацию" будете получать два месяца. Сумма будет выплачиваться ежемесячно на ваш банковский счет", — отмечается в публикации.

При этом выплаты можно получать и дольше. Например, если гражданин, которому ее начисляют:

будет работать неполный рабочий день;

будет получать сумму меньше минимальной зарплаты (с 1 января 2025 года она составляет 4 666 злотых брутто — около 49 тыс. грн).

Кто может получить выплату

Пользоваться помощью могут не все украинцы, которые зарегистрировались в службе занятости. Для этого люди должны соответствовать ряду критериев. В частности:

иметь право на пособие по безработице;

найти работу по собственной инициативе или трудоустроиться с помощью службы занятости на общественные работы, но работать неполный рабочий день и получать зарплату ниже минимальной.

Также выплату не согласуют гражданам, которые:

нашли работу за пределами Польши;

получили место у работодателя, с которым работали до регистрации в службе занятости;

воспользовались неоплачиваемым отпуском.

Ранее стало известно, что в Польше планируют сократить финансовую поддержку украинцев. Объясняем, кого из граждан коснутся изменения.

Также мы рассказывали, что с 2025 года украинцы не смогут въехать в Польшу без специального разрешения. Это касается всех лиц из стран, которые имеют безвизовый режим с ЕС.