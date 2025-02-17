Выплаты украинцам в Польше — сколько платят после трудоустройства

Если нашли работу — оставят ли украинцам финпомощь в Польше
Граждане Украины, которые выехали в Польшу после того, как РФ начала полномасштабную войну, получают финансовую помощь от службы занятости, если являются безработными. Большинство украинцев уже смогли трудоустроиться в соседней стране, поэтому отказались от дополнительных выплат, хотя могли их сохранить.
Об этом пишет UAinKrakow.pl.
Украинцы в Польше — какие выплаты предусмотрены трудоустроенным гражданам
Так, у трудоустроенных украинцев есть возможность получать выплату "Приложение на активацию" (Dodatek aktywizacyjny). Людям выплачивают половину пособия по безработице — то есть максимальный размер составляет 831 злотый до вычета налогов (около 8,7 тыс. грн).
"Если вы 4 месяца должны получать пособие по безработице, но нашли работу, то "Приложение на активацию" будете получать два месяца. Сумма будет выплачиваться ежемесячно на ваш банковский счет", — отмечается в публикации.
При этом выплаты можно получать и дольше. Например, если гражданин, которому ее начисляют:
- будет работать неполный рабочий день;
- будет получать сумму меньше минимальной зарплаты (с 1 января 2025 года она составляет 4 666 злотых брутто — около 49 тыс. грн).
Кто может получить выплату
Пользоваться помощью могут не все украинцы, которые зарегистрировались в службе занятости. Для этого люди должны соответствовать ряду критериев. В частности:
- иметь право на пособие по безработице;
- найти работу по собственной инициативе или трудоустроиться с помощью службы занятости на общественные работы, но работать неполный рабочий день и получать зарплату ниже минимальной.
Также выплату не согласуют гражданам, которые:
- нашли работу за пределами Польши;
- получили место у работодателя, с которым работали до регистрации в службе занятости;
- воспользовались неоплачиваемым отпуском.
Ранее стало известно, что в Польше планируют сократить финансовую поддержку украинцев. Объясняем, кого из граждан коснутся изменения.
Также мы рассказывали, что с 2025 года украинцы не смогут въехать в Польшу без специального разрешения. Это касается всех лиц из стран, которые имеют безвизовый режим с ЕС.
Читайте Новини.LIVE!