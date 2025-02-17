Виплати українцям у Польщі — скільки платять після працевлаштування

Біженці з України на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Громадяни України, які виїхали до Польщі після того, як РФ розпочала повномасштабну війну, отримують фінансову допомогу від служби зайнятості, якщо є безробітними. Більшість українців вже змогли працевлаштуватися у сусідній країні, тому відмовилися від додаткових виплат, хоча могли їх зберегти.

Про це пише UAinKrakow.pl.

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Так, у працевлаштованих українців є можливість отримувати виплату "Додаток на активацію" (Dodatek aktywizacyjny). Людям виплачують половину допомоги з безробіття — тобто максимальний розмір становить 831 злотий до вирахування податків (близько 8,7 тис. грн).

"Якщо ви 4 місяці повинні отримувати допомогу з безробіття, але знайшли роботу, то "Додаток на активацію" отримуватимете два місяці. Сума виплачуватиметься щомісяця на ваш банківський рахунок", — зазначається у публікації.

При цьому виплати можна отримувати й довше. Наприклад, якщо громадянин, якому її нараховують:

працюватиме неповний робочий день;

отримуватиме суму меншу за мінімальну заробітну плату (з 1 січня 2025 року вона складає 4 666 злотих брутто — близько 49 тис. грн).

Хто може отримати виплату

Користуватися допомогою можуть не усі українці, які зареєструвалися в службі зайнятості. Для цього люди мають відповідати низці критеріям. Зокрема:

мати право на допомогу з безробіття;

знайти роботу з власної ініціативи або працевлаштуватися за допомогою служби зайнятості на громадські роботи, але працювати неповний робочий день та отримувати зарплату нижчу за мінімальну.

Також виплату не погодять громадянам, які:

знайшли роботу за межами Польщі;

отримали місце у роботодавця, з яким працювали до реєстрації в службі зайнятості;

скористалися неоплачуваною відпусткою.

Раніше стало відомо, що в Польщі планують скоротити фінансову підтримку українців. Пояснюємо, кого з громадян торкнуться зміни.

Також ми розповідали, що з 2025 року українці не зможуть в'їхати до Польщі без спеціального дозволу. Це стосується всіх осіб з країн, які мають безвізовий режим з ЄС.