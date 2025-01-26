Аренда жилья с выкупом — о чем нужно знать

Новостройка в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

Когда человеку не хватает денег на покупку жилья или отсутствует возможность оформить кредит, покупатель недвижимости может воспользоваться другим способом. Например, арендовать дом или квартиру, договорившись, что в будущем он получит право на выкуп жилья.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое аренда жилья с выкупом.

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Сама схема несколько напоминает лизинг — когда сначала пользуется имуществом, а потом становится его владельцем. Как пояснили в налоговой службе в Харьковской области, в соответствии с п.п. 14.1.97-1 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины аренда жилья с выкупом — это хозяйственная операция, во время которой арендатор, заключив договор аренды жилья, получает от арендодателя имущественные права на:

недвижимость, строительство которой не завершено;

и/или жилье.

Как правило, договора заключаются сроком на 30 лет, но выкупить имущество можно и досрочно, если полностью оплатить арендные платежи и при условиях и отсутствии других обременений и ограничений на такое жилье. После этого владельцем жилья становится человек, который его ранее арендовал.

"Аренда жилья с выкупом может предусматривать уступку права требования на платежи по договору аренды жилья с выкупом", — отметили налоговики.

Что еще стоит знать

В Украине в 2024 году началась работа над запуском программы аренды жилья с правом выкупа. Формат rent to own предполагает, что человек какой-то период времени арендует жилье, платит за аренду и накапливает средства для того, чтобы сделать первый взнос для выкупа арендованного жилья. После этого сделка получает формат обычного кредита.

Внедрением этой модели занимается государственная компания "Укрфинжитло". Председатель правления фирмы Евгений Мецгер ранее говорил, благодаря программе собственное жилье могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Государство планирует на этапе выкупа интегрировать rent to own с ипотечной программой "єОселя", поэтому недвижимость переселенцы будут выкупать на выгодных условиях.

Напомним, что в Украине некоторые граждане могут получить жилье бесплатно. В 2025 году такое право имеют военные с удостоверением УБД.

Также сообщалось, что в украинских городах дешевеет недвижимость. Особенно это заметно в городах, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения.