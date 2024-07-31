Какими будут тарифы на водоснабжение и водоотвод для украинцев с 1 августа 2024 года

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последний год стоимость коммунальных услуг в Украине значительно выросла. В то же время, услуги по водоснабжению и водоотводу оставались относительно доступными. Однако в августе некоторые потребители вынуждены будут платить за воду больше.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на водоснабжение и водоотвод с 1 августа и кому придется платить больше.

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Какими будут тарифы на водоснабжение в Украине в августе

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод в большинстве городов Украины не менялись с "довоенных" времен, несмотря на неоднократные попытки НКРЭКУ установить новые цены. Водоканалы доказывали необходимость увеличения тарифов ростом стоимости электроэнергии, удорожанием реагентов и другими факторами.

Весной 2024 стоимость услуг водоснабжения повысилась в некоторых небольших городах Украины. Местные власти этих городов получили полномочия самостоятельно устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, что в отдельных случаях привело к увеличению цен на 40%.

В августе в некоторых небольших городах Украины возможно удорожание услуг водоснабжения. В больших городах тариф на воду для бытовых потребителей должен остаться неизменным, поскольку НКРЭКУ не планирует его увеличивать в августе.

Тем не менее с 1 августа тарифы на воду повысятся в некоторых районах Киевской области. К примеру, КП "Микуличи" Немешаевской общины объявило о необходимости введения новых тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Тарифы на водоснабжение возрастут до 56,55 грн., а на водоотвод — до 68,65 грн.

Напомним, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%.

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