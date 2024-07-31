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Якими будуть тарифи на воду з 1 серпня — кому доведеться платити більше

31 липня 2024 04:49
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якими будуть тарифи на водопостачання та водовідведення для українців з 1 серпня 2024 року
Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останній рік вартість комунальних послуг в Україні значно зросла. Водночас послуги з водопостачання та водовідведення залишалися відносно доступними. Проте у серпні деякі споживачі будуть змушені платити за воду більше.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 серпня та кому доведеться платити більше.

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Якими будуть тарифи на водопостачання в Україні у серпні

Тарифи на холодне водопостачання та водовідведення у більшості міст України не змінювалися з "довоєнних" часів, попри неодноразові спроби НКРЕКП встановити нові ціни. Водоканали доводили необхідність збільшення тарифів зростанням вартості електроенергії, подорожчанням реагентів та іншими факторами.

Навесні 2024 року вартість послуг водопостачання підвищилася у деяких невеликих містах України. Місцева влада цих міст набула повноважень самостійно встановлювати тарифи на послуги ЖКГ, що в окремих випадках призвело до збільшення цін на 40%.

У серпні в деяких невеликих містах України можливе подорожчання послуг водопостачання. У великих містах тариф на воду для побутових споживачів має залишитися незмінним, оскільки НКРЕКП не планує його збільшувати у серпні.

Проте з 1 серпня тарифи на воду підвищаться у деяких районах Київської області. Наприклад, КП "Мікулічі" Немешаївської громади оголосило про необхідність запровадження нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тарифи на водопостачання зростуть до 56,55 грн, а на водовідведення — до 68,65 грн.

Нагадаємо, в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. 

Ми також писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.

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