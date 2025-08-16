Штраф за неиспользование детского автокресла — сколько придется заплатить в 2025 году

Мужчина устанавливает автокресло в авто. Фото: УНИАН

В Украине маленьких детей разрешается перевозить в автомобилях только в специальных автокреслах. За нарушение этого требования водителя могут оштрафовать.

Каким детям нужны автокресла

Согласно ПДД, автокресло понадобится, если планируется поездка с ребенком, рост которого составляет менее 150 сантиметров. Возраст ребенка не имеет значения. Существуют автокресла для детей разного возраста:

от рождения до 6 месяцев;

от 6 до 15 месяцев;

от 15 месяцев до 4 лет;

от 4 до 6 лет;

от 6 до 12 лет.

Также есть автокресла, которые подходят для детей сразу нескольких возрастных групп.

Штрафы за перевозку детей без автокресел

Если водитель перевозит ребенка ростом до 150 сантиметров без автокресла, то ему могут выписать штраф в 510 гривен. За повторное нарушение размер штрафа возрастет на более чем 300 гривен — 850 гривен.

При этом отметим, что в случае, если рост ребенка составляет более 150 сантиметров, то использовать автокресло необязательно. Однако дети всегда должны быть пристегнутыми.

При этом отметим, что в случае, если рост ребенка составляет более 150 сантиметров, то использовать автокресло необязательно. Однако дети всегда должны быть пристегнутыми.