Штраф за невикористання дитячого автокрісла — скільки доведеться заплатити у 2025 році

В Україні маленьких дітей дозволяється перевозити в автомобілях лише у спеціальних автокріслах. За порушення цієї вимоги водія можуть оштрафувати.

Яким дітям потрібні автокрісла

Згідно з ПДР, автокрісло знадобиться, якщо планується поїздка з дитиною, зріст якою становить менше ніж 150 сантиметрів. Вік дитини не має значення. Існують автокрісла для дітей різного віку:

від народження до 6 місяців;

від 6 до 15 місяців;

від 15 місяців до 4 років;

від 4 до 6 років;

від 6 до 12 років.

Також є автокрісла, які підходять для дітей одразу кількох вікових груп.

Штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Якщо водій перевозить дитину зростом до 150 сантиметрів без автокрісла, то йому можуть виписати штраф у 510 гривень. За повторне порушення розмір штрафу зросте на понад 300 гривень — 850 гривень.

При цьому зауважимо, що у разі, якщо зріст дитини становить понад 150 сантиметрів, то використовувати автокрісло необов'язково. Проте діти завжди мають бути пристебнутими.

Нагадаємо, в Україні хочуть жорсткіше карати водіїв за порушення правил дорожнього руху. Наприклад, за проїзд на червоний сигнал світлофора автовласника можуть позбавити водійського посвідчення.