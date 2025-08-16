Відео
Який штраф за їзду без автокрісла для дитини у 2025 році

Який штраф за їзду без автокрісла для дитини у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 17:45
Штраф за невикористання дитячого автокрісла — скільки доведеться заплатити у 2025 році
Чоловік встановлює автокрісло в авто. Фото: УНІАН

В Україні маленьких дітей дозволяється перевозити в автомобілях лише у спеціальних автокріслах. За порушення цієї вимоги водія можуть оштрафувати

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Яким дітям потрібні автокрісла 

Згідно з ПДР, автокрісло знадобиться, якщо планується поїздка з дитиною, зріст якою становить менше ніж 150 сантиметрів. Вік дитини не має значення. Існують автокрісла для дітей різного віку:

  • від народження до 6 місяців;
  • від 6 до 15 місяців;
  • від 15 місяців до 4 років;
  • від 4 до 6 років;
  • від 6 до 12 років.

Також є автокрісла, які підходять для дітей одразу кількох вікових груп.

Штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Якщо водій перевозить дитину зростом до 150 сантиметрів без автокрісла, то йому можуть виписати штраф у 510 гривень. За повторне порушення розмір штрафу зросте на понад 300 гривень — 850 гривень.

При цьому зауважимо, що у разі, якщо зріст дитини становить понад 150 сантиметрів, то використовувати автокрісло необов'язково. Проте діти завжди мають бути пристебнутими.

Нагадаємо, в Україні хочуть жорсткіше карати водіїв за порушення правил дорожнього руху. Наприклад, за проїзд на червоний сигнал світлофора автовласника можуть позбавити водійського посвідчення.  Дізнавайтесь також, чому водія можуть оштрафувати на понад 100 тисяч гривень.  

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
