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Какой налог на недвижимость нужно заплатить продавцам жилья

16 ноября 2024 11:33
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налог на недвижимость в Украине — сколько платят во время продажи жилья
Заключение сделки. Фото: Freepic
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Налогообложение недвижимости остается актуальным вопросом для украинцев. В 2024 году владельцы жилья должны заплатить налог за предыдущий год. Сумма этого платежа зависит от общей площади жилья, превышающей законодательно определенные нормы.

О том, сколько нужно заплатить владельцам больших квартир и домов и какой налог на недвижимость при продаже жилья, рассказывают Факты ICTV.

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Кто должен платить налог на недвижимость в 2024 году

Украинцы, владеющие жильем с площадью, превышающей установленные законом нормы, обязаны уплатить налог на недвижимость. Его размер зависит от минимальной заработной платы, которая ежегодно растет из-за индексации. Соответственно, чем выше минимальная зарплата, тем большую сумму нужно будет оплатить за каждый "лишний" квадратный метр жилья.

В Украине в 2024 году налог на недвижимость платят владельцы жилья, площадь которого превышает установленные законодательством нормы:

  • Квартиры общей площадью более 60 м².
  • Дома общей площадью более 120 м².

Размер налога на недвижимость рассчитывают так:

  1. Из площади жилья отнимают норму (60 м² для квартиры или 120 м² для дома).
  2. Ставку налога устанавливают местные власти, но не более 1,5% минимальной зарплаты за 1 м².
  3. "Лишние" квадратные метры умножают на эту ставку.

В этом году за каждый "лишний" квадратный метр жилья нужно было заплатить 100,5 грн. Эта сумма соответствует 1,5% минимальной зарплаты на январь 2023 года, которая составляла 6 700 грн.

Отдельно для больших объектов недвижимости действуют дополнительные правила. Владельцы жилья, площадь которого превышает 300 м² для квартир или 500 м² для домов, должны оплатить еще 25 000 грн за каждый выходящий за эти пределы объект.

Какой налог нужно платить при продаже жилья

Сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которую обязан уплатить продавец, определяется рядом факторов.

Налог на недвижимость при ее продаже в Украине:

  • Если продавец владел недвижимостью более трех лет и это первая продажная операция за год, НДФЛ не уплачивается. Это правило касается как квартир, так и домов.
  • Если недвижимость была в собственности менее трех лет, НДФЛ составляет 5%.
  • В случае, если в течение года осуществляется третья и последующая сделка по продаже, ставка НДФЛ повышается до 18%.
  • Если недвижимость была унаследована, НДФЛ не уплачивается, независимо от срока владения, поскольку наследство не считается доходом и не подлежит налогообложению.

Важно отметить, что НДФЛ платит продавец недвижимости.

Что еще стоит знать

Напомним, владельцы недвижимости должны декларировать доходы, если сдают жилье в аренду. Средства, полученные таким способом, считаются регулярными финансовыми поступлениями и подлежат налогообложению. Наличие "скрытых квартирантов" могут квалифицировать как уклонение от уплаты налогов.

Также мы писали, что в условиях полномасштабной войны многие украинцы сталкиваются с имущественными проблемами. Это особенно актуально для рынка недвижимости, потому что владельцев жилья постигла дилемма: что делать с квартирами на временно оккупированных территориях.

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