Податок на нерухомість в Україні — скільки платять під час продажу житла

Укладання угоди. Фото: Freepic

Оподаткування нерухомості залишається актуальним питанням для українців. У 2024 році власники житла повинні сплатити податок за попередній рік. Сума цього платежу залежить від загальної площі житла, яка перевищує законодавчо визначені норми.

Про те, скільки потрібно заплатити власникам великих квартир і будинків та який податок на нерухомість під час продажу житла, розповідають Факти ICTV.

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Хто має платити податок на нерухомість у 2024 році

Українці, які володіють житлом із площею, що перевищує встановлені законом норми, зобов’язані сплатити податок на нерухомість. Його розмір залежить від мінімальної заробітної плати, яка щороку зростає через індексацію. Відповідно, що вища мінімальна зарплата, то більшу суму потрібно буде сплатити за кожен "зайвий" квадратний метр житла.

В Україні в 2024 році податок на нерухомість сплачують власники житла, площа якого перевищує встановлені законодавством норми:

Квартири загальною площею понад 60 м².

Будинки загальною площею понад 120 м².

Розмір податку на нерухомість розраховують так:

Від площі житла віднімають норму (60 м² для квартири або 120 м² для будинку). Ставку податку встановлює місцева влада, але не більше 1,5% від мінімальної зарплати за 1 м². "Зайві" квадратні метри множать на цю ставку.

Цього року за кожен "зайвий" квадратний метр житла потрібно було сплатити 100,5 грн. Ця сума відповідає 1,5% від мінімальної зарплати на січень 2023 року, яка становила 6 700 грн.

Окремо для великих об'єктів нерухомості діють додаткові правила. Власники житла, площа якого перевищує 300 м² для квартир або 500 м² для будинків, повинні сплатити ще 25 000 гривень за кожен об'єкт, що виходить за ці межі.

Який податок треба платити під час продажу житла

Сума податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яку зобов'язаний сплатити продавець, визначається рядом факторів.

Податок на нерухомість при її продажу в Україні:

Якщо продавець володів нерухомістю понад три роки і це перша продажна операція за рік, ПДФО не сплачується. Це правило стосується як квартир, так і будинків.

Якщо нерухомість була у власності менше трьох років, ПДФО становить 5%.

У випадку, якщо протягом року здійснюється третя та наступні операції з продажу, ставка ПДФО підвищується до 18%.

Якщо нерухомість була отримана у спадок, ПДФО не сплачується, незалежно від терміну володіння, оскільки спадщина не вважається доходом і не підлягає оподаткуванню.

Важливо зазначити, що ПДФО сплачує продавець нерухомості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, власники нерухомості повинні декларувати доходи, якщо здають житло в оренду. Кошти, отримані таким способом, вважаються регулярними фінансовими надходженнями, тож підлягають оподаткуванню. Наявність "прихованих квартирантів" можуть кваліфікувати як ухилення від сплати податків.

Також ми писали, що в умовах повномасштабної війни чимало українців стикаються з майновими проблемами. Це особливо актуально для ринку нерухомості, бо власників житла спіткала дилема: що робити з квартирами на тимчасово окупованих територіях.