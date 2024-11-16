Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Який податок на нерухомість треба заплатити продавцям житла arrow

Який податок на нерухомість треба заплатити продавцям житла

16 листопада 2024 11:33
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Податок на нерухомість в Україні — скільки платять під час продажу житла
Укладання угоди. Фото: Freepic
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Оподаткування нерухомості залишається актуальним питанням для українців. У 2024 році власники житла повинні сплатити податок за попередній рік. Сума цього платежу залежить від загальної площі житла, яка перевищує законодавчо визначені норми.

Про те, скільки потрібно заплатити власникам великих квартир і будинків та який податок на нерухомість під час продажу житла, розповідають Факти ICTV.

Читайте також:

Хто має платити податок на нерухомість у 2024 році

Українці, які володіють житлом із площею, що перевищує встановлені законом норми, зобов’язані сплатити податок на нерухомість. Його розмір залежить від мінімальної заробітної плати, яка щороку зростає через індексацію. Відповідно, що вища мінімальна зарплата, то більшу суму потрібно буде сплатити за кожен "зайвий" квадратний метр житла.

В Україні в 2024 році податок на нерухомість сплачують власники житла, площа якого перевищує встановлені законодавством норми:

  • Квартири загальною площею понад 60 м².
  • Будинки загальною площею понад 120 м².

Розмір податку на нерухомість розраховують так:

  1. Від площі житла віднімають норму (60 м² для квартири або 120 м² для будинку).
  2. Ставку податку встановлює місцева влада, але не більше 1,5% від мінімальної зарплати за 1 м².
  3. "Зайві" квадратні метри множать на цю ставку.

Цього року за кожен "зайвий" квадратний метр житла потрібно було сплатити 100,5 грн. Ця сума відповідає 1,5% від мінімальної зарплати на січень 2023 року, яка становила 6 700 грн.

Окремо для великих об'єктів нерухомості діють додаткові правила. Власники житла, площа якого перевищує 300 м² для квартир або 500 м² для будинків, повинні сплатити ще 25 000 гривень за кожен об'єкт, що виходить за ці межі.

Який податок треба платити під час продажу житла

Сума податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яку зобов'язаний сплатити продавець, визначається рядом факторів.

Податок на нерухомість при її продажу в Україні:

  • Якщо продавець володів нерухомістю понад три роки і це перша продажна операція за рік, ПДФО не сплачується. Це правило стосується як квартир, так і будинків.
  • Якщо нерухомість була у власності менше трьох років, ПДФО становить 5%.
  • У випадку, якщо протягом року здійснюється третя та наступні операції з продажу, ставка ПДФО підвищується до 18%.
  • Якщо нерухомість була отримана у спадок, ПДФО не сплачується, незалежно від терміну володіння, оскільки спадщина не вважається доходом і не підлягає оподаткуванню.

Важливо зазначити, що ПДФО сплачує продавець нерухомості. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, власники нерухомості повинні декларувати доходи, якщо здають житло в оренду. Кошти, отримані таким способом, вважаються регулярними фінансовими надходженнями, тож підлягають оподаткуванню. Наявність "прихованих квартирантів" можуть кваліфікувати як ухилення від сплати податків.

Також ми писали, що в умовах повномасштабної війни чимало українців стикаються з майновими проблемами. Це особливо актуально для ринку нерухомості, бо власників житла спіткала дилема: що робити з квартирами на тимчасово окупованих територіях.

податки нерухомість гроші продаж купити квартиру

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:19 Тепла не буде — в Одесі відключили котельню "Північна-1"

12:14 Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра

11:59 Листівки на Різдво — Садовий запрошує долучитися до акції

11:49 Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів

11:49 Тайсон та Пол прокоментували результат поєдинку

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:35 Будьте обережні — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:33 Який податок на нерухомість треба заплатити продавцям житла

11:27 Зеленський відреагував на заяви про пів мільйона мобілізованих

11:16 Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електропостачання

10:46 В Одеському "Біопарку" народилася перша в Україні жирафа-дівчинка

12:19 Тепла не буде — в Одесі відключили котельню "Північна-1"

12:14 Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра

11:59 Листівки на Різдво — Садовий запрошує долучитися до акції

11:49 Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів

11:49 Тайсон та Пол прокоментували результат поєдинку

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:35 Будьте обережні — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:33 Який податок на нерухомість треба заплатити продавцям житла

11:27 Зеленський відреагував на заяви про пів мільйона мобілізованих

11:16 Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електропостачання

10:46 В Одеському "Біопарку" народилася перша в Україні жирафа-дівчинка

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку