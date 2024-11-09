Курс доллара, евро и злотого сегодня, 9 ноября

Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня
Курс валют сегодня в субботу, 9 ноября, по данным НБУ, не изменился. То же самое касается и стоимости в обменниках и на черном рынке. В частности, речь идет о долларе, евро и польском злотом.
Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.
Курс НБУ на сегодня
Отметим, что сегодняшний курс идентичен тому, который был актуален на пятницу, 8 ноября. Так, по данным Национального банка Украины, официальные курсы иностранных валют остаются на таком уровне:
- доллар — 41,36 грн (0,00);
- евро — 44,56 грн (0,00);
- злотый — 10,30 грн (0,00).
Курс валют в обменниках
По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,55 грн (0,00), при продаже — 41,60 грн (0,00). Евровалюта при покупке стоит 44,80 грн (0,00), при продаже — 44,95 грн (0,00). В то же время, стоимость злотого в обменниках составляет при покупке 10,30 грн (0,00), при продаже — 10,40 грн (0,00).
Курс валют на "черном" рынке
Курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,60 — 41,63 грн.
В это же время "черный" курс евро составлял 44,76 — 44,95 грн.
Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,35 — 10,36 грн.
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Прогноз по рынку валют
Напомним, что курс валют постоянно держит украинцев в напряжении, поскольку многие задаются вопросом, нужно ли покупать доллары в ноябре. По прогнозу доктора экономических наук Алексея Плотникова курс падать не будет. Поэтому надеяться на некое послабление не стоит.
"Курс идет медленной тенденцией к удорожанию. Следующая остановка будет около отметки 42 гривен за доллар, затем свыше 42 гривен и так далее. Поэтому, если есть необходимость сохранить основные сбережения в гривнах, стоит перевести деньги в более твердую валюту. Давайте выходить с позиции, до дешеветь доллар уже точно не будет", — констатировал эксперт.
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