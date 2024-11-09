Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня arrow

Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

9 ноября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня, 9 ноября
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня в субботу, 9 ноября, по данным НБУ, не изменился. То же самое касается и стоимости в обменниках и на черном рынке. В частности, речь идет о долларе, евро и польском злотом.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс НБУ на сегодня

Отметим, что сегодняшний курс идентичен тому, который был актуален на пятницу, 8 ноября. Так, по данным Национального банка Украины, официальные курсы иностранных валют остаются на таком уровне:

  • доллар — 41,36 грн (0,00);
  • евро — 44,56 грн (0,00);
  • злотый — 10,30 грн (0,00).

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,55 грн (0,00), при продаже — 41,60 грн (0,00). Евровалюта при покупке стоит 44,80 грн (0,00), при продаже — 44,95 грн (0,00). В то же время, стоимость злотого в обменниках составляет при покупке 10,30 грн (0,00), при продаже — 10,40 грн (0,00).

Курс валют на "черном" рынке

Курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,60 — 41,63 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 44,76 — 44,95 грн.

Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,35 — 10,36 грн.

Конвертер валют

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Прогноз по рынку валют

Напомним, что курс валют постоянно держит украинцев в напряжении, поскольку многие задаются вопросом, нужно ли покупать доллары в ноябре. По прогнозу доктора экономических наук Алексея Плотникова курс падать не будет. Поэтому надеяться на некое послабление не стоит.

"Курс идет медленной тенденцией к удорожанию. Следующая остановка будет около отметки 42 гривен за доллар, затем свыше 42 гривен и так далее. Поэтому, если есть необходимость сохранить основные сбережения в гривнах, стоит перевести деньги в более твердую валюту. Давайте выходить с позиции, до дешеветь доллар уже точно не будет", — констатировал эксперт.

курс гривны курс доллара курс евро обменники обмен валют курс валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:15 Помощь при рождении ребенка в 2024 году — размер выплат

08:06 Самая красивая хоккеистка в мире поделилась соблазнительными фото

08:02 На Львовщине мужчина обжаловал бездействие ТЦК — что решил суд

07:30 Юристы объяснили, в какой срок ТЦК могут наложить штраф

07:21 Женщина разрабатывала документацию для АЭС России — что решил суд

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:05 Дети из многодетных семей — какие льготы гарантирует государство

07:01 ПриватБанк вводит ограничения из-за криптовалюты — детали

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

08:15 Помощь при рождении ребенка в 2024 году — размер выплат

08:06 Самая красивая хоккеистка в мире поделилась соблазнительными фото

08:02 На Львовщине мужчина обжаловал бездействие ТЦК — что решил суд

07:30 Юристы объяснили, в какой срок ТЦК могут наложить штраф

07:21 Женщина разрабатывала документацию для АЭС России — что решил суд

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:05 Дети из многодетных семей — какие льготы гарантирует государство

07:01 ПриватБанк вводит ограничения из-за криптовалюты — детали

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд