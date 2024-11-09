Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Який курс долара, євро та злотого в обмінниках сьогодні arrow

Який курс долара, євро та злотого в обмінниках сьогодні

9 листопада 2024 06:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні, 9 листопада
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні у суботу, 9 листопада, за даними НБУ. не змінився. Теж саме стосується і вартості в обмінниках та чорному ринку. Зокрема,  йдеться про долар, євро та польский злотий.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс НБУ на сьогодні

Зазначимо, що сьогоднішній курс є ідентичним до того, який був актуальним на п'ятницю, 8 листопада. Так, за даними Національного банку України, офіційні курси іноземних валют залишаються на такому рівні:

  • долар — 41,36 грн (0,00);
  • євро — 44,56 грн (0,00);
  • злотий — 10,30 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,55 грн (0,00), у продажу — 41,60 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує 44,80 грн (0,00), у продажу — 44,95 грн (0,00). Тим часом вартість злотого в обмінниках становить при купівлі 10,30 грн (0,00), у продажу — 10,40 грн (0,00).

Курс валют на "чорному" ринку

Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,60 — 41,63 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,76 — 44,95 грн.

Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,35 — 10,36 грн.

Конвертер валют

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що курс валют постійно тримає українців у напрузі, оскільки багато хто ставить собі питання, а чи треба покупати долари в листопаді. За прогнозом доктора економічних наук Олексія Плотнікова, курс падати не буде. Тому сподіватися на вагоме послаблення не варто.

"Курс йде повільною тенденцією до дорожчання. Наступна зупинка буде біля позначки 42 гривні за долар, потім понад 42 гривень і так далі. Тому, якщо є потреба зберегти основні заощадження у гривнях, варто перевести гроші у твердішу валюту. Давайте виходити з позиції, до дешевшати долар вже точно не буде", — констатував експерт.

курс гривні курс долара курс євро обмінники обмін валют курс валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:34 Одеській області дали вакцини проти сказу — де отримати

11:33 Спадщина без заповіту — хто перший в черзі на майно

11:11 У Києві військовий відмовився виконати наказ — що вирішив суд

11:00 Рятувальники показали масштаби пожежі через атаку на Одесу

10:39 До Києва прибув головний дипломат ЄС Жозеп Боррель

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:30 Загроза для Одещини — у Чорному морі чергує ракетоносій

10:17 Як живуть тварини у Чорнобильській зоні — унікальні фото

10:10 Нічна атака на Одесу — що відомо про жертви та руйнування

09:59 Зарядіть повербанки — в Одесі сьогодні не буде світла

09:44 Президент Чехії прокоментував наміри Трампа завершити війну

11:34 Одеській області дали вакцини проти сказу — де отримати

11:33 Спадщина без заповіту — хто перший в черзі на майно

11:11 У Києві військовий відмовився виконати наказ — що вирішив суд

11:00 Рятувальники показали масштаби пожежі через атаку на Одесу

10:39 До Києва прибув головний дипломат ЄС Жозеп Боррель

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:30 Загроза для Одещини — у Чорному морі чергує ракетоносій

10:17 Як живуть тварини у Чорнобильській зоні — унікальні фото

10:10 Нічна атака на Одесу — що відомо про жертви та руйнування

09:59 Зарядіть повербанки — в Одесі сьогодні не буде світла

09:44 Президент Чехії прокоментував наміри Трампа завершити війну

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд