Курс долара, євро та злотого сьогодні, 9 листопада

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс валют сьогодні у суботу, 9 листопада, за даними НБУ. не змінився. Теж саме стосується і вартості в обмінниках та чорному ринку. Зокрема, йдеться про долар, євро та польский злотий.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Зазначимо, що сьогоднішній курс є ідентичним до того, який був актуальним на п'ятницю, 8 листопада. Так, за даними Національного банку України, офіційні курси іноземних валют залишаються на такому рівні:

долар — 41,36 грн (0,00);

євро — 44,56 грн (0,00);

злотий — 10,30 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,55 грн (0,00), у продажу — 41,60 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує 44,80 грн (0,00), у продажу — 44,95 грн (0,00). Тим часом вартість злотого в обмінниках становить при купівлі 10,30 грн (0,00), у продажу — 10,40 грн (0,00).

Курс валют на "чорному" ринку

Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,60 — 41,63 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,76 — 44,95 грн.

Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,35 — 10,36 грн.

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що курс валют постійно тримає українців у напрузі, оскільки багато хто ставить собі питання, а чи треба покупати долари в листопаді. За прогнозом доктора економічних наук Олексія Плотнікова, курс падати не буде. Тому сподіватися на вагоме послаблення не варто.



"Курс йде повільною тенденцією до дорожчання. Наступна зупинка буде біля позначки 42 гривні за долар, потім понад 42 гривень і так далі. Тому, якщо є потреба зберегти основні заощадження у гривнях, варто перевести гроші у твердішу валюту. Давайте виходити з позиції, до дешевшати долар вже точно не буде", — констатував експерт.