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Какой курс доллара, евро и злотого на черном рынке сегодня

10 ноября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня, 10 ноября
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, в воскресенье, 10 ноября, по данным НБУ, не изменился. В то же время ситуация на черном рынке другая, стоимость валют имеет новые показатели. В частности, речь идет о долларе, евро и польском злотом.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Отметим, что сегодняшний курс идентичен тому, который был актуален на пятницу и субботу, соответственно 8-9 ноября. Так, по данным Национального банка Украины, официальные курсы иностранных валют остаются на таком уровне:

  • доллар — 41,36 грн (0,00);
  • евро — 44,56 грн (0,00);
  • злотый — 10,30 грн (0,00).

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,57 грн (0,00), при продаже — 41,60 грн (0,00). Евровалюта при покупке стоит 44,75 грн (00,00), а в продаже — 44,94 грн (+0,01). В то же время, стоимость злотого в обменниках составляет при покупке 10,30 грн (0,00), при продаже — 10,39 грн (0,00).

Курс валют на "черном" рынке

Курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,50 грн (-0,08) — 41,66 грн (+0,03).

В это же время "черный" курс евро составил 44,78 грн (-0,02) — 44,95 грн (+0,12).

Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,32 (0,00) — 10,39 грн (+0,02) .

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Прогноз по рынку валют

Напомним, что, по прогнозу Тараса Лесового, начальника департамента казначейства "Глобус банка", ситуация с 11 по 18 ноября на валютном рынке может иметь признаки покоя. В частности, курсовые изменения будут мелкими и незначительными. Банкир считает, что для реализации такого сценария сейчас достаточно аргументов, о чем он сказал в комментарии РБК-Украина.

Также мы писали, что доктор экономических наук Алексей Плотников ответил, нужно ли покупать доллары в ноябре. По его прогнозу, курс падать не будет, поэтому надеяться на веское послабление не стоит.

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