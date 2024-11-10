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Який курс долара, євро та злотого на чорному ринку сьогодні

10 листопада 2024 06:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні, 10 листопада
Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, неділю, 10 листопада, за даними НБУ, не змінився. Водночас ситуація на чорному ринку інша, вартість валют має нові показники. Зокрема, йдеться про долар, євро та польський злотий.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Зазначимо, що сьогоднішній курс є ідентичним до того, який був актуальним на п'ятницю та суботу, відповідно 8-9 листопада. Так, за даними Національного банку України, офіційні курси іноземних валют залишаються на такому рівні:

  • долар — 41,36 грн (0,00);
  • євро — 44,56 грн (0,00);
  • злотий — 10,30 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,57 грн (0,00), у продажу — 41,60 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує 44,75 грн (00,00), у продажу — 44,94 грн (+0,01). Тим часом вартість злотого в обмінниках становить при купівлі 10,30 грн (0,00), у продажу — 10,39 грн (0,00).

Курс валют на "чорному" ринку

Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,50 грн (-0,08) — 41,66 грн (+0,03).

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,78 грн (-0,02) — 44,95 грн (+0,12).

Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,32 (0,00) — 10,39 грн (+0,02).

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що, за прогнозом Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства "Глобус банку", ситуація з 11 по 18 листопада на валютному ринку може мати ознаки спокою. Зокрема, курсові зміни будуть дрібними та незначними. Банкір вважає, що для реалізації такого сценарію наразі є вдосталь аргументів, про що він сказав у коментарі РБК-Україна.

Також ми писали, що доктор економічних наук Олексій Плотніков відповів, чи треба покупати долари в листопаді. За його прогнозом, курс падати не буде, тому сподіватися на вагоме послаблення не варто.

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