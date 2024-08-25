Нарушения ПДД — какие штрафы действуют в Украине

Эвакуатор по улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Каждый водитель должен не только хорошо знать правила дорожного движения, но и строго соблюдать их, чтобы избежать правонарушений. Однако не все водители следуют этим правилам, что может привести к наложению штрафов.

О том, какие нарушения ПДД чаще всего совершают водители и какие штрафы их постигают, рассказывает Finance.ua.

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Штраф за превышение скорости

Превышение разрешенной скорости является нарушением ПДД. В Украине установлены следующие пределы скорости для транспортных средств: в населенных пунктах — 50 км/ч, на жилых участках и придомовых зонах — 20 км/ч, за пределами населенных пунктов — 90 км/ч, на автомагистралях — 130 км/ч.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Если скорость превышена более чем на 50 км/ч, штраф составляет 1 700 гривен.

Красный свет

Красный свет светофора является строгим приказом остановиться, а не просто рекомендацией. Тем не менее, каждый день десятки водителей игнорируют этот сигнал, что часто приводит к опасным ситуациям на дороге.

Для водителей, нарушающих это правило, предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Проезд и остановка на транспортной полосе

Проезд на собственном автомобиле полосой, предназначенной для общественного транспорта, запрещен и наказывается штрафом в размере 680 гривен. Также за стоянку или остановку автомобиля ближе чем за 30 метров до остановки общественного транспорта или соответствующего дорожного знака предусмотрен штраф в 340 гривен.

Сечение двойной сплошной полосы

Двойная сплошная линия на дороге является четким сигналом запрета пересечения и обгона. Нарушение этого правила не только влечет штраф в размере 340 гривен, но и создает серьезные риски для безопасности дорожного движения, что может угрожать здоровью и жизни как самого нарушителя, так и других участников движения.

Игнорирование поворотников

Согласно правилам дорожного движения, подача сигнала поворота перед исполнением маневра является обязательным требованием. Это не простая установка, а строгая правовая норма. Невыполнение этого требования наказывается штрафом в размере 510 гривен. В случае, если отсутствие сигнала приводит к аварийной ситуации, штраф может значительно возрасти и достигать 1 445 гривен.

Ремни безопасности

Согласно правилам дорожного движения, все участники движения обязаны использовать ремни безопасности. Нарушение этого требования наказывается административным штрафом в размере 510 гривен.

Правила перевозки детей

Для перевозки детей действуют особые требования. Если у ребенка есть рост до 150 сантиметров, автомобиль должен быть оснащен автокреслом или бустером. За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф: за первое нарушение он составляет 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 810 гривен.

Употребление алкоголя за рулем

Согласно украинскому законодательству, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии наказывается строго. Штрафы за это нарушение могут варьироваться от 17 до 51 тысяч гривен, а также возможное лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до десяти лет.

Размер штрафа и продолжительность лишения прав зависит от количества нарушений в течение года. Если управление в нетрезвом состоянии приводит к ДТП с пострадавшими, предусмотрена уголовная ответственность.

Отсутствие страховки

Автогражданка — это обязательный полис автострахования, который обеспечивает возмещение ущерба потерпевшей стороне в случае ДТП, если оба участника аварии имеют такие полисы. В случае отсутствия автогражданки водителю грозит штраф в размере 425 гривен. Если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, сумма удваивается до 850 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы часто покупают автомобили за границей, однако к цене авто прибавляется также стоимость растаможки. Однако некоторые имеют право на льготы.

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