Арест имущества из-за долгов — о чем должны знать украинцы в 2025 году

Какое имущество может оказаться под арестом исполнительной службы, а какое нет — этот вопрос интересует почти каждого, кто хоть раз в жизни брал кредит. Ведь не всегда бывает так, что все идет по плану: человек может внезапно оказаться без работы и постоянного заработка, заболеть или банально не справиться с финансовым бременем.

Принудительное исполнение решений, как отмечается на сайте Южного межрегионального управления министерства юстиции Украины, регулируется статьей 10 Закона Украины "Об исполнительном производстве". По нормам этой статьи, аресту подлежит даже то имущество, которое находится за границей или у других лиц.

При этом в приложении к Закону указано, какое имущество не подлежит аресту. В 2025 году это:

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику, членам его семьи и людям, находящимся на его иждивении, по медицинским показаниям;

мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью;

один холодильник на семью;

один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, — из расчета на три месяца или деньги, необходимые, чтобы купить запасы питьевой воды и продукты питания для должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его иждивении, — из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека.

Также должнику, в случае взыскания, оставят:

имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, членами его семьи и лицами, находящимися на его иждивении, профессиональных занятий должника, членов его семьи и людей, находящихся на его иждивении, если это единственный источник дохода таких граждан, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги;

топливо, необходимое должнику, членам его семьи и гражданам, находящимся на его иждивении, для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения.

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища;

семена, необходимые для очередного посева, и несобранный урожай — у украинцев, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание);

сельскохозяйственный инвентарь — у людей, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий граждан, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью бесплатно или на льготных условиях;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник;

предметы ежедневного бытового потребления (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи).

"Важно учитывать размер взыскания, который определяется в объеме, необходимом для выполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя", — отметили в пресс-службе ведомства.

К тому же если сумма, которую должны взыскать, по исполнительному производству не больше 142 тысяч гривен, то должника не смогут лишить жилья и земельного участка. Но арест наложат на другое его имущество.

