Арешт майна через борги — про що мають знати українці у 2025 році

Яке майно може опинитися під арештом з боку виконавчої служби, а яке ні — це питання цікавить майже кожного, хто хоч раз у житті брав кредит. Адже не завжди буває так, що все йде за планом: людина може раптово опинитися без роботи та постійного заробітку, захворіти або банально не впоратися з фінансовим тягарем.

Яке майно боржника не підлягає арешту

Примусове виконання рішень, як зазначається на сайті Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції України, регулюється статтею 10 Закону України "Про виконавче провадження". За нормами цієї статті, арешту підлягає навіть те майно, яке перебуває за кордоном або в інших осіб.

При цьому у додатку до Закону вказано, яке майно не підлягає арешту. У 2025 році це:

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями;

меблі — по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю;

один холодильник на сім’ю;

один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон — на кожну особу;

запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, - з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для придбання запасів питної води та продуктів харчування для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, — з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу.

Також боржнику, у разі стягнення, залишать:

майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, членами його сім’ї та особами, які перебувають на його утриманні, професійних занять боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, якщо воно є єдиним джерелом доходу таких осіб, знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, книги;

паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення.

використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища;

насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення);

сільськогосподарський інвентар - в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах;

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник;

предмети щоденного побутового вжитку (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).

"Важливо враховувати розмір стягнення, який визначається в обсязі, необхідному для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця", — зауважили у пресслужбі відомства.

До того ж якщо сума, яку мають стягнути, за виконавчим провадженням не є більшою за 142 тисячі гривень, то боржника не зможуть позбавити житла та земельної ділянки. Натомість арешт накладуть на інше його майно.

