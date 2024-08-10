Курс валют сегодня 10 августа — какова стоимость доллара, евро и злотого сегодня

Табличка обмена валюты. Фото: РБК-Украина

За последние сутки по состоянию на 10 августа курс валюты по данным Национального банка Украины не изменился. Доллар, евро и злотый остались на уровне предыдущего дня, однако в банках и обменниках есть изменения.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацбанк и Минфин.

Курс доллара

Курс американского доллара на 10 августа остался на уровне: 40,99 (0,00).

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Курс евро

Официальный курс евро, как утвердил Нацбанк в прошедшие сутки, составляет: 44,81 (0,00).

Курс злотого

При НБУ курс злотого в субботу, 10 августа, составляет 10,37 (0,00).

Курс доллара в банках

По данным Минфина, в ПриватБанке доллар покупают за 40,75 (+0,10), продают — за 41,35 (+0,10). Райффайзен Банк покупает эту валюту за 40,90 (+0,30), продает — за 41,29 (+0,14). В то же время в Ощадбанке стоимость доллара при покупке осталась той же 40,80 (0,00), и при продаже та же самая — 41,45 (0,00).

Курс евро в банках

В то же время евровалюта в ПриватБанке при покупке стоит 44,30 (+0,10), при продаже — 45,30 (+0,10). В Райффайзен Банке евро покупают за 44,50 (+0,30), а продают — за 45,20 (+0,20). Ощадбанк покупает эту валюту за 44,45 (0,00), а продает — за 45,30 (-0,10).

Курс злотого в банках

В свою очередь польский злотый в ПриватБанке при покупке стоит 10,27 (-0,10), а при продаже — за 10,43 (-0,10). Райффайзен Банк покупает эту валюту на том же уровне, что и сутки назад — за 9,60 (0,00), а продает — за 10,80 (0,00). В то же время в Ощадбанке злотый покупают тоже за 9,90 (0,00), а продают — за 10,50 (0,00), как и 9 августа.

Курс доллара в обменниках

На наличном рынке стоимость доллара растет. Валюта стоит в среднем по покупке 41,27 (+0,07), в продаже — 41,37 (+0,08).

Курс евро в обменниках

В свою очередь евровалюта не отстает и тоже уверенно растет. В среднем покупка евро составляет 45,05 (+0,10), а продажа — 45,23 (+0,09).

Курс злотого в обменниках

Стоимость польского злотого на наличном рынке в покупке осталась та же — 10,35 (0,00), в продаже подорожала — 10,47 (+0,02).

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Прогноз курса доллара

По словам главы департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в комментарии УНИАН, с начала августа валютный рынок находится в состоянии стабильности. НБУ вовремя остановил ажиотаж в конце июля. Это позволило стабилизировать курс в пределах 40,7–41,7 грн за доллар. Он прогнозирует, что на следующей неделе курс останется в этих пределах.

"Вполне возможно, что уже совсем скоро курсовые показатели будут не спеша двигаться вверх, однако это не будет спешно и врасплох: едва заметными шагами в осенний период официальный курс доллара может достичь "бюджетной" отметки в 42,1 грн/долл., а новые валютные коридоры будут в пределах 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро", — сказал Лесовой.

Ранее мы спрогнозировали, каким будет курс доллара в начале августа 2024 года. Прыжки возможны до 42 гривен, но, несмотря на это, официальный курс, вероятно, останется на уровне около 41 гривны.

В то же время председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что в настоящее время практически нет возможности прогнозировать курс гривны по отношению к доллару. Это объясняется фактическим отсутствием курсовой политики НБУ.