Компенсация за некачественные коммунальные услуги — перечень оснований для перерасчета

Коммунальные платежи и деньги. Фото: УНИАН

Украинцы должны платить счета за коммунальные услуги согласно договорам, заключенным с поставщиками. Однако, если услуги не предоставлялись, были предоставлены не качественно или не в полном объеме, их стоимость может быть пересчитана.

О том, в каких случаях осуществляется перерасчет стоимости коммунальных услуг, объяснили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

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На какие коммунальные услуги возможен перерасчет

Правительством Украины, по инициативе Министерства восстановления, было принято постановление, предусматривающее перерасчет стоимости услуг по снабжению теплом и горячей водой, централизованным водоснабжением и водоотводом, а также управлением бытовыми отходами. Это происходит при отклонении характеристик услуг от установленных законом либо договорами норм.

Перерасчет производится независимо от наличия долга у потребителя. Сумма компенсации и штрафа за нарушение условий договора поставщиком будут зачислены на покрытие долга за потребленные услуги, а в случае отсутствия такого — на оплату будущих платежей потребителя.

Какие нарушения могут стать основанием для пересчета

К перечню оснований, по которым возможен перерасчет стоимости коммунальных услуг, относятся:

снижение температуры теплоносителя или горячей воды, а также несоответствие их давлению на входе в здание;

уменьшение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора на обслуживание внутридомовых систем);

перебои в оказании услуг, в частности, из-за превышения исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

несоответствие состава или качества горячей, или холодной воды государственным санитарным нормам;

нарушение правил обращения с бытовыми отходами или графика их вывоза.

Украинцы, не довольные качеством предоставленных им услуг, должны составить и представить акт-претензию поставщику. Он в свою очередь обязан в течение месяца после завершения самостоятельно произвести корректировку стоимости услуг. Также поставщик должен уплатить потребителю штраф в порядке и размере, определенных действующим законодательством или договором.

Ранее мы писали, что некоторые граждане Украины освобождаются от оплаты коммунальных услуг в полном объеме. Это касается украинцев, работавших на определенных должностях и проживающих в сельской местности.

Также мы рассказывали, что украинцы могут оформить субсидию на коммунальные услуги удаленно через портал "Дія". Теперь посещать государственные учреждения совсем не обязательно.