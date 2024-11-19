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Как записаться на прием в ПФУ — пошаговая инструкция

19 ноября 2024 06:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Прием в Пенсионном фонде — как записаться на консультацию онлайн
Пенсионер с ноутбуком. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В настоящее время большинство пенсионных вопросов можно решить онлайн, через различные электронные сервисы. Однако иногда без личной консультации специалистов Пенсионного фонда никак не обойтись. При этом, чтобы записаться на прием, посещать заведение не обязательно.

О том, как записаться на визит к специалисту ПФУ, объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Чтобы записаться на конкретную дату в территориальный орган ПФУ онлайн, необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала зайдите в свой личный кабинет на портале Пенсионного фонда, используя один из доступных способов авторизации:

  1. КЕП.
  2. Дія. Підпис.
  3. ID.GOV.UA.

Авторизовавшись на портале, следуйте следующему алгоритму:

  1. В разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите пункт "Запись на прием".
  2. В новом окне нажмите кнопку "Записаться на прием".
  3. В открывшейся форме укажите орган Фонда, сервисный центр, тему вопроса, год и месяц приема. Затем нажмите кнопку "Загрузить расписание".
  4. В списке выберите дату и время визита. Свободные слоты для записи отмечены зеленым цветом.
  5. Щелкните на удобное для вас время и подтвердите запись, нажав кнопку "Записаться на прием".
  6. При необходимости можно получить талон или, если изменились обстоятельства, отменить запись.

Эта процедура позволяет легко и быстро организовать свой визит в ПФУ, а также избежать лишних очередей и ожиданий. Для проверки статуса записи зайдите в раздел "Запись на прием", где в поле "Мои записи на прием" отображается вся информация.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что граждане преклонных лет имеют право на ряд льгот от государства. Чтобы ими воспользоваться, пенсионеру нужно получить соответствующее удостоверение.

Также мы рассказывали, что для ухода на пенсию гражданам Украины нужно иметь определенное количество стажа. Если эти условия не будут выполнены, украинцы могут рассчитывать на социальную помощь.

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